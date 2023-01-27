Подмосковье 27 января 2023, 18:01 Музеи и парки — в ногу со временем. Какие новшества появились в культурной среде Подмосковья?

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Музеи Подмосковья подготовят новые выставки, а парки останутся точками притяжения жителей благодаря развлекательным мероприятиям и современным фудтракам. Кроме того, регион примет еще 45 детей из Донбасса, которым помогут пройти реабилитацию. О том, что ждет область в социальной и культурной сферах в наступившем году, в эфире «Области перемен» рассказали директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова, замглавы Минсельхозпрода региона Кирилл Григорьев и замдиректора НПЦ «Огонек» Марина Чулкова.

Новый формат планирования выставок

Серпуховский историко-художественный музей стал одним из самых посещаемых в прошлом году. В учреждении проводят иммерсивные и интерактивные выставки, а также театрализованные представления, отметила директор музея Жанна Алейникова.

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Современные музеи, помимо культурных программ, часто занимаются и наукой, а в прошлом году в Подмосковье был впервые опробован новый формат планирования, при котором каждый музей определяет запланированное на год количество выставок.

Все изменения, которые происходят во всех сферах, — это требование времени. Наш мир очень стремительно меняется, потребности посетителей растут. Жанна Алейникова

Музей Серпухова был создан в 1918 году. С тех пор он сильно изменился. По мнению Аллейниковой, такое развитие необходимо, потому что многим посетителям важно видеть новые форматы, которые будут идти в ногу со временем.

Комфортный отдых в парках

Парки Подмосковья стремительно развиваются, становятся современными и предлагают посетителям программы отдыха на любой вкус.

«В этом году только в новогодние праздники в регионе прошло 28 ярмарок, а более 50 фудтраков выехали в общественные зоны, ну и практически в каждом парке у нас есть объекты общепита, более 350 кафе», — отметил заместитель главы Минсельхозпрода Подмосковья Кирилл Григорьев.

В фудтраках гости парков могут перекусить и выпить горячий чай. Количество точек с едой определяют в зависимости от площади парка.

Все парки отличаются друг от друга, но в каждом должен быть хотя бы один такой объект. Наша задача — дать возможность бизнесу и жителям работать, ну и попутно не навредить окружающей среде. Кирилл Григорьев

Торговля в фудтраках активно развивается в Подмосковье, но заняться ей может не каждый. Для этого нужно соблюсти ряд условий, в числе которых — наличие специальной машины, которая сможет пройти экспертизу. Продавать еду из обычного грузовика в парке не получится — он не пройдет санитарную проверку.

Реабилитация без отрыва от семьи

Дети-инвалиды из Донбасса проходят реабилитацию в Подмосковье. Для этого для них создали комфортные условия, им дали возможность лечиться вместе с родными.

В центр «Огонек» в Электростали прибыла первая группа детей с патологиями из ДНР. Они проходят трехнедельные курсы, комплексные программы и используют разную технику для реабилитации.

В этом году в центр приедут еще 45 ребят. Работу ведут и с их родителями, чтобы они могли продолжить помогать ребенку дома.

Обязательный элемент нашей авторской системы реабилитации — активное участие родителей в процессе. Они не только наблюдают, но и обучаются, чтобы продолжать заниматься с детьми уже после окончания курса реабилитации. Марина Чулкова

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