Общественный транспорт. Какие изменения ждут пассажиров в ближайшем будущем?

Как сделать общественный транспорт безопасным, удобным и комфортным для жителей? Этот вопрос стал ключевым на семинаре «Транспортное планирование и цифровизация».

В последние годы пассажиропоток снизился — все чаще люди отдают предпочтение личному транспорту. Отсюда сразу несколько проблем: одна из них — пробки на дорогах. Другая — перевозчики получают меньше прибыли, а значит, меньше средств остается на обновление автопарков, и качество транспортных услуг падает.

«Сегодня система общественного транспорта подавляющего большинства регионов или столиц-субъектов РФ находится в удручающем состоянии. Как правило — это серый бизнес, муниципальные предприятия либо в предбанкротном, либо в банкротном состоянии, подвижной состав изношен», — рассказал Роман Старовойт, губернатор Курской области.

Обновить городской транспорт поможет федеральная поддержка. В этом году запустили проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях». Теперь перевозчики могут получить скидку 60% на обновление автопарка с помощью лизинга.

Пассажиры хотят доехать не только комфортно, но и быстро, а значит, к модернизации нужно подходить комплексно: строить автобусные полосы и транспортные узлы с удобными пересадками. Все это объединяет понятие «интеллектуальная транспортная система». Ее разработкой занимается РОСДОРНИИ.

«Система контроля наполнения дорожных фондов. Так называемое СКДФ. Активно сегодня внедряется эта система, она разработана буквально в прошлом году. Мы полагаем, что эта система должна и может стать основным элементом ЦПТК. Цифровой платформы транспортного комплекса», — пояснил Станислав Набоко, генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ».

Модернизация дорожной сети должна сделать общественный транспорт удобным и комфортным для пассажиров. Чтобы как можно больше автомобилистов пересели на автобусы, троллейбусы и трамваи. По итогам сразу два плюса: меньше пробок на дорогах и сокращение воздействия на окружающую среду.