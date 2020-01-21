Достроить школу и развивать здравоохранение. Какие изменения ждут Чехов

В городском округе Чехов новый временно исполняющий полномочия главы — Григорий Артамонов. На встрече с губернатором Андреем Воробьевым он представил свой план развития муниципалитета на 2020 год.

«Сейчас я занимаюсь формированием компетентной команды и реализацией стратегии развития городского округа на текущий год, также есть планы по повышению уровня доверия к власти», — сказал Артамонов.

Губернатор в свою очередь отметил самые острые вопросы, которые беспокоят жителей Чехова.

Одна из основных проблем — школа, которую не достроила обанкротившаяся СУ-155. Этот вопрос в ближайшее время предстоит решать новоиспеченному главе муниципалитета — конкурс на должность впереди, и Григорий Артамонов намерен в нем участвовать. Кроме того, важно уделить внимание системе здравоохранения и благоустройству.

«Приоритеты на основании моих встреч с жителями — достроить школу, которая нам досталась от СУ-155. Особое внимание нужно уделить системе здравоохранения и благоустройству. Прошу вас регулярно общаться, наладить прямой контакт с жителями и чувствовать настроение в каждом дворе. Эту работу обязательно нужно будет сделать», — отметил Андрей Воробьев.

К исполнению полномочий главы городского округа Чехов Григорий Артамонов приступил 15 января.