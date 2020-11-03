От виноградных улиток до воздушной пастилы. Какие гастротуры выбрать в Подмосковье

В Подмосковье можно найти необычные гастрономические туры, предлагающие попробовать, например, виноградных улиток или воздушную пастилу. Расскажем о некоторых из них.

«Сладкие сказки Коломны»

Выбрали Коломну? Там точно есть что посмотреть и попробовать. Например, 14 ноября стартует тур «Сладкие сказки Коломны».

Этот старинный город действительно удивит рецептами. Первым делом в него едут за ароматной нежной пастилой. Тур предложит не только попробовать ее, но и удивит целым театрализованным представлением с чаепитием.

Вы отправитесь на экскурсию по Коломенскому Посаду, заглянете в магазин пчеловодческого комбината «Золотой улей» и сможете продегустировать там медовые вина с бальзамами.

Гастрономическое путешествие продлится около 14 часов. Стоить оно будет 1190 рублей.

«Улиточное царство и козье королевство»

Уже завтра, 4 ноября, в Коломне стартует тур «Улиточное царство и козье королевство». Он подойдет ценителям экзотики.

Участники отправятся на крокодиловую ферму и мастер-класс по приготовлению улиток с дегустацией под бокал шампанского. И все это на территории «Экодеревушки».

В одном месте можно будет посмотреть на овец, лошадей, свиней и коз зааненской породы. Они дают целебное молоко, из которого производят необычные сыры. Как же его делают?

Найти ответы на такой вопрос поможет сырный мастер-класс. На нем удастся увидеть все этапы — от нагрева молока до получения фермерского сыра, приготовленного в домашних условиях.

Кроме того, состоится чаепитие с самоваром. Продолжительность экскурсии — около 13 часов. Стоить она будет 2740 рублей.

«Волшебный вкус Серебряного века»

В первый же месяц зимы, 5 декабря, с московской станции метро «Войковская» стартует тур «Волшебный вкус Серебряного века». Участники отправятся в подмосковную усадьбу Шахматово.

Экскурсия поможет погрузиться в эпоху Серебряного века. Гостей не только познакомят с жизнью рода поэта, писателя Александра Блока, но и пригласят на дегустацию блюд дворянской усадебной кухни.

Но попробовать предложат именно те, которые готовили в семье Бекетовых-Блока по рецептам знаменитых кулинарных тетрадей дедушки и бабушки поэта. Их бережно хранили больше столетия. Тур будет стоить 1980 рублей.

Гастротур на экоферму Тетериных

Еще один тур, но уже на экоферму Тетериных, стартует 4 ноября в Егорьевске. Гостей ждут катание на лошадях, фотосессия с ними. Также удастся попробовать пять сортов сыра.

Среди них козий и коровий по домашним рецептам, моцарелла и гауда, эмменталь. Гостей угостят вином, виноградом и орехами.

Помимо прочего, здесь подадут и фермерский обед, включающий в себя витаминный салат, борщ или же грибной суп со сметаной, мясное блюдо из баранины или говядины с гарниром, десерт из домашнего творога, витаминный напиток из лесных ягод, чай на травах.

Контакты: +7 (916) 414-35-36. Тур продлится около четырех часов и будет стоить 2400 рублей.

Производство Александровского сырка

А со станции метро «Медведково» 4 ноября стартует экскурсия на производство Александровского сырка. На фабрике гости увидят, как его делают, и узнают историю старинного завода.

Здесь можно будет попробовать лакомство. Экскурсия стоит 1790 рублей.

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