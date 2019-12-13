Стало известно, какие дороги Подмосковья отремонтируют в 2020 году

Минтранс Московской области на официальном сайте опубликовал программу ремонта автодорог на 2020 год. В программе представлен адресный перечень участков ремонта дорог регионального значения.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, в 2020 году в Московской области запланировано отремонтировать более 1,8 тысячи дорог общей протяженностью свыше 2,1 тысячи километров, из них более 420 дорог регионального значения длиной порядка 1,5 тысячи километров.

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«Приступить к ремонту автодорог в регионе планируется в мае, после наступления благоприятных погодных условий», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Программа ремонта формировалась в течение этого года по итогам обследования дорожной сети и поступившим предложениям от жителей региона.

Ознакомиться с программой ремонта автодорог можно на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в разделе «Целевые программы».