От кариеса до периодонтита. Какие болезни зубов лечат детям по ОМС в Подмосковье

Ни для кого не секрет, что здоровье ребенка — это залог спокойствия родителей. Но каждой семье известно, как неприятна, например, зубная боль. Хочется поскорее ее вылечить и избежать огромных чеков. Расскажем, какие услуги бесплатно окажут в стоматологиях Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Большинство стоматологических услуг бесплатно для детей. Они могут вылечить зубы в клиниках Подмосковья по ОМС.

В областных учреждениях по страховке предоставят практически полный комплекс услуг. Можно вылечить кариес, периодонтит и поставить пломбу.

Помимо прочего, удастся установить пластину, если зубы слегка искривлены, а еще сделать профессиональную чистку. Доступны и хирургические операции. Например, биопсия мягких тканей и удаление зубов, пластика уздечки.

Но каждую процедуру выполнят только по показаниям врача. Об этом в беседе с «360» напомнил главный врач стоматологической поликлиники в Люберцах Роман Антоненков.

Необходимы полис ОМС и паспорт родителя. А записываться либо через кол-центр, либо через портал госуслуг Роман Антоненков.

По ОМС делают основные терапевтические операции. Среди них установка пломбы, лечение кариеса, пульпита и периодонтита.

Источник фото: телеканал «360»

По страховке можно обратиться и за хирургическими операциями, а это удаление зубов, пластика уздечки, пункция и биопсия мягких тканей, расширение протоков слюнных желез. Также выполняют установку пластины в случае несложного искривления.

Кариес с пульпитом — одни из распространенных заболеваний у детей. Стоматологи напомнили, что игнорировать такие болезни молочных зубов нельзя. Вредна любая инфекция, а запущенные случаи могут даже изменить прикус.