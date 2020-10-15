Правила учебы в пандемию. Как одинцовский лицей изменился ради безопасности детей

Пока в Москве школьники переходят на удаленку, подмосковные школы продолжают работать в обычном режиме. Чтобы не отправлять всех на дистанционное обучение, усиливают меры предосторожности из-за COVID-19.

Источник фото: телеканал «360»

В этом учебном году всем быстро пришлось адаптироваться к новым правилам посещения школы.

В Одинцовском лицее новшества начинаются уже при входе в школу. Здесь действует система разделения потоков учеников. По времени: классы приходят с разницей в 10 минут. И по помещению: войти в здание можно одновременно через разные двери.

Дети соблюдают дистанцию, в этом помогает яркая разметка на полу. На термометрию и обработку рук дается не больше 20 секунд, чтобы не было столпотворения. Задача — выявить школьников с явными признаками ОРВИ.

«Если температура больше 37, значит, мы уже этого ребенка отводим в соответствии со схемой в медицинский кабинет так, чтобы он не пересекался с другими детьми, естественно. И в медицинском кабинете он уже дожидается, когда подъедут родители, когда медицинский работник решит, что с ним делать», — пояснила Анджела Мавродиева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ МО «Одинцовский десятый лицей».

Источник фото: телеканал «360»

В 10-м лицее Одинцова разработали и успешно применили собственную систему одностороннего движения учеников. Стрелки указывают, куда идти, чтоб не попасть навстречу другим классам.

Каждому потоку присвоен свой цвет. Например, у 9 «В» — желтый, 6 «Б» — красный. Это сделано для того, чтобы дети легче ориентировались, куда им проходить, и меньше пересекались друг с другом.

На дверях кабинетов тоже висят цветовые подсказки. По ним дети понимают, на какой перемене они могут выйти в коридор. Во время отдыха ребят кабинеты проветривают.

Зоны отдыха тоже разделены. В одном холле одновременно могут находиться только три класса. Разметка на полу указывает, где ребята должны проводить перемену. Каждый класс — возле своего кабинета.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы следить за температурой в помещении, работает система QR-кодов, которые расположены прямо при входе в класс.

«Если телефон навести на QR-код, выходит веб-страница. Мы заполняем данные, которые мы видим на термометре. И данные уходят в систему. Если на момент проверки температура повышена, то мы понимаем, что здесь требуется режим проветривания», — объяснила Валерия Карева, директор ГБОУ МО «Одинцовский десятый лицей».

На завтрак и обед ученики ходят по расписанию, оно есть на цветном указателе класса и внизу — в буфете.

«Когда дети приходят в столовую, мы, конечно, отслеживаем, чтобы они помыли руки. У нас заготовлены антисептики, есть мыло. За стол они садятся по два человека и обучающиеся одного класса», — уточнила Ирина Веременникова, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ МО «Одинцовский десятый лицей».

Источник фото: телеканал «360»

Когда составляют график посещения столовой, учитывают и расписание в конкретный день недели. Такая сложная структура функционирует как часы. Директор школы отметила, что ученики сейчас очень мотивированы посещать школу, второй раз уходить на удаленку никто не хочет, поэтому ребята соблюдают все правила.

«Есть особенности, как рассказать ребенку об этой инфекции. Доступно, понятно и с тем, чтобы он проникся, не испугался и в то же время научился жить в этих условиях. Как носить правильно маску, насколько это важно, как правильно вымыть руки, как соблюдать нормы личной гигиены в общественном транспорте», — отметила Валерия Карева, директор ГБОУ МО «Одинцовский десятый лицей».

На уроках детям наглядно показывают, что происходит с человеком, когда он болеет COVID-19. Подготовка к ЕГЭ по биологии проходит на интерактивном экране, где рассматривают не сухие схемы, а наглядные снимки КТ чьих-то легких. Так и материал усваивается на 100%, и понимание приходит, что соблюдать правила предосторожности не только просто, но и полезно для здоровья.