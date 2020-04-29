Трехразовое питание и медицинский контроль. Как живут приезжие из-за границы в истринской обсервации
Две недели люди, прилетевшие из-за рубежа, вынуждены провести в подмосковном отеле. Без дела не сидят — активно занимаются спортом, проходят онлайн-курсы, учатся. Администрация гостиницы старается, чтобы гостям было удобно. Если необходимо, доставляют лекарства и другие вещи.
«Также у нас организованы доставки для людей. Многим родственники что-то передают, кто-то заказы онлайн делает. То есть мы стараемся удовлетворить все условия наших обсервантов», — отметил Артем Колотий, заместитель генерального директора парк-отеля.
Все живут в стандартных двухместных номерах. Безопасность на первом месте. Контакты максимально ограничены. Пересекаться можно только с соседом по комнате и врачом. Дважды в день — дезинфекция помещений. Питание трехразовое. Ланчбоксы с едой оставляют под дверью.
С условиями проживания изолированных ознакомилась глава округа Татьяна Витушева. Ей рассказали и показали, как организована работа в обсервации.
«Никаких случаев заражения коронавирусом у людей, прилетевших из-за рубежа, находящихся в обсерваторах Подмосковья, не было. Будем надеяться, что и в дальнейшем эта прекрасная история так же и продлится», — уточнила Татьяна Витушева, глава городского округа Истра.
Максимальная вместимость обсервации 350 человек. В ближайшее время перепрофилированный истринский парк-отель пополнится постояльцами. А начиная с 30 апреля первые 25 россиян смогут вернуться домой в свои регионы.