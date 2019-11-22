Ирина Черная — мать двоих детей из Можайского городского округа. Дома она — настоящая хозяйка: готовит, пишет картины, шьет платья для дочери. На работе же — и человека в лесу найдет, и пострадавшего из искореженной машины вытащит. Каково совмещать профессию спасателя и супермамы, в преддверии Дня матери она рассказала корреспонденту «360».

Обычное утро в этой семье начинается так: мама подняла дочь в 8:00, после легкого завтрака — занятия музыкой, необходимо повторить несколько произведений. После девушки удаляются в отдельную комнату, где у Ирины — своя мастерская, которая появилась пару лет назад.

Источник фото: телеканал «360»

«Ребенку понадобилось шить, ей нужны костюмы для балета, для танцев. Для всей группы даже. Вот, соответственно, маме пришлось переквалифицироваться еще и в швею», — рассказала Ирина Черная.

Источник фото: телеканал «360»

Через две недели — диплом и еще нужно сшить вечернее платье. Вообще творческий потенциал у Ирины огромный: кроме мастерской дома — и студия по рисованию. Все картины в доме написаны рукой хозяйки. И это своего рода попытка сэкономить время — пока дочь ходила на танцы, Ирина зашла в соседний кабинет, где учили рисованию.

Источник фото: телеканал «360»

«Хочется контраста и полноценной жизни, того, что зависит от тебя самого, не от рока, случая или судьбы», — отметила Ирина Черная.

А ведь чаще в ее руках не кисть, а гидравлические ножницы или бензопила. Уже 24 года она является спасателем «Мособлпожспаса». Вытаскивает пострадавших из искореженных в результате ДТП машин, ищет людей в лесах и оказывает первую медицинскую помощь тем, к кому не успевает скорая.

Источник фото: телеканал «360»

«Бывало, что и на руках умирали, бывает, что родственники приезжают чуть раньше, чем спасатели, и им нужна моральная помощь. Самый тяжелый момент, когда человек теряет родного, близкого», — рассказала женщина.

Источник фото: телеканал «360»

Работа, безусловно, отнимает у Ирины много времени, но дети обиды на маму не держат. Сын уже вырос и живет отдельно, а дочь радуется каждой минуте общения и признается, что внимания ей уделяют мало.

«Моя мама — сильная, умная, готова всегда помочь, добрая, ласковая», — отметила Евангелина Черная.

Источник фото: телеканал «360»

«Мамы разные важны, мамы всякие нужны» — говорил писатель Сергей Михалков. Помните об этом. 24 ноября — День матери. Не забудьте поздравить свою.