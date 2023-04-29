Подмосковье 29 апреля 2023, 01:30 Единый расчетный центр напомнил жителям Подмосковья об удобных способах оплаты счетов МосОблЕИРЦ

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МосОблЕИРЦ напомнил жителям Подмосковья об удобных способах оплаты квитанций, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области. У граждан есть возможность производить расчет с помощью Системы быстрых платежей (СБП) без дополнительных комиссий.

Быстро совершить оплату коммунальных услуг жители могут в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении МосОблЕИРЦ. После заполнения данных и перехода на опцию расчета будет доступна функция «Оплатить через СБП». Далее на экране появится QR-код, который нужно отсканировать через мобильный банк. Система быстрых платежей подключена автоматически у большинства кредитных организаций, при необходимости активировать опцию можно в настройках.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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