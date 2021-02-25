Андрей Воробьев рассказал, как с ним могут связаться жители Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что все рабочие дни у него начинаются с проверки личной электронной почты. Написать туда может любой житель региона. Этим он поделился в интервью Сергею Минаеву на «360».

По словам главы Московской области, просмотр обращений на личной электронной почте — то, без чего не обходится ни один рабочий день. Почта губернатора Московской области — andreyvorobiev@mosreg.ru.

Каждое утро я начинаю со своей личной почты. Она с первого дня моей работы есть. Если вы в „Яндексе“ забьете „почта Андрея Воробьева“, вам вылетит мой адрес, поэтому я расписываю с утра почту — я вижу, какие обращения, какая тональность Андрей Воробьев.

При этом глава Московской области признался, что каждый день по почте он получает около 200 обращений. И детально изучить каждое из них сложно. Но пожаловаться на проблему, попросить о помощи можно и через другие ресурсы.

«Поэтому у нас есть портал „Добродел“. Это такая интерактивная система, в которой ты сможешь принять участие в управлении Подмосковьем, сделать замечания и предложения», — напомнил губернатор.

Все обращения жителей в Подмосковье изучают регулярно — для этого работают Центр управления регионом, порталы «Добродел», «Инцидент» и не только.

«Все социальные сети мы видим. Не смотрим отдельно каждую — мы смотрим поток. И когда видим в потоке красные зоны, то, что беспокоит людей, мы направляем туда усилия», — уточнил Воробьев.

Андрей Воробьев и Сергей Минаев. Источник фото: телеканал «360»

По его словам, все, начиная от снегопадов и заканчивая запуском новых технологий в особых экономических зонах, имеет важное значение для развития региона.

«Идет постоянная доработка всех этих нюансов, которые влияют, опять же, на качество жизни. Поэтому мы держим свое ухо востро и постоянно смотрим за тем, что беспокоит людей. Это ключевое. И если ты научился видеть проблемы, а тем более их решать, то все — бинго. Ты можешь рассчитывать на перемены, а перемены — это то, чего хочет каждый человек», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Он добавил, что любой человек ждет перемен в лучшую сторону. Задача правительства — выстраивать диалог с жителями, чтобы решать вопросы с учетом их мнений.

Мы здесь, чтобы обеспечивать эти перемены и чтобы оправдывать то, что мы команда, которая может давать результат Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что важны перемены любого масштаба, будь то музей, тротуар или строительство нового моста.