Коммунальная война. Как жители многоэтажки в Мытищах борются за порядок в домах

Ни одного пожарного рукава на всю многоэтажку. Каждый день как на пороховой бочке: одно короткое замыкание — и вспыхнет целый этаж. Чем тушить огонь, непонятно. Жильцы многоэтажки в Мытищах жалуются на управляющую компанию, но жилищно-коммунальную организацию «Город» это, кажется, не волнует.

Пожарные шкафы, по словам жильцов, пустуют уже два года. Проверяем систему пожарной безопасности на всех этажах — ни одного рукава. Зато провода свисают с потолка пучками — еще одно серьезное нарушение. Этот дом на улице Стрелковой построили пять лет назад, и все эти годы жильцы воюют с ЖКО «Город» то за безопасность, то за благоустройство, то за чистоту.

Источник фото: телеканал «360»

Есть нарушения и в уборке снега на улице — его управляющая компания должна убирать и возле игровой площадки. Но жильцы отмечают, на нее никто не ходит, а поэтому люди и не жалуются.

В кипе бумаг одни «отписки». На все жалобы — только обещания. Например, посадить целый лес: 360 кустов и деревьев. Их так никто и не увидел. Как и лавочки: должны были поставить 17, но пока на весь дом их только две.

«У нас то, что посажено на этой площадке, облагородила организация „Леспаркоз“, а отчиталась управляющая компания», — пожаловалась местная жительница Ольга Зелинская.

Источник фото: телеканал «360»

Поражением жильцов закончилась и война за стоянку. Согласно проекту застройки, всем собственникам полагается бесплатная парковка. Но теперь на этой площадке можно оставить машину только за деньги: общественная территория вдруг стала частной.

«Наша управляющая компания взыскивает с нас деньги. Списывает с нас документально, что они благоустроили, миллион потратили. А по этому документу мы видим, что благоустройством занимается у нас город Мытищи», — рассказала местная жительница Светлана Буковкина.

За все эти чудеса благоустройства управляющая компания не стесняется выставлять огромные счета. Итоговая сумма, по словам жильцов, каждый раз — сюрприз. В один месяц — пять тысяч, в другой — семнадцать. Наверное, надбавка за ржавую воду, которая течет из кранов. В ответ на просьбу о перерасчете отвечают: это все штраф за долги. И, видимо, дом № 21 на улице Стрелковой не единственный проблемный подопечный этой организации: на портале «Добродел» ЖКО «Город» занимает 496 место.

Коммунальная война уже утомила всех жителей многоэтажки. Светлана Буковкина направила жалобы в Госжилиснпекцию, в городскую администрацию, но, кажется, единственный выход навести порядок в доме — это сменить ЖКО «Город» на другую управляющую компанию. Вопрос должны решить во время ближайшего собрания жильцов.