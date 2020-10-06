Как завод в Щелкове создает современные химические средства защиты для растений?

На подмосковном заводе «Щелково Агрохим» роботы и 3D-принтер помогают делать химические средства для защиты растений. Новейшие технологии здесь всюду — и в цехах, и на складах. Их работу проверил заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов.

Сегодня на предприятии трудятся свыше 1,5 тысячи человек. Оно системообразующее и предлагает полный цикл производства — от содержимого до упаковки.

Канистры для средств химической защиты растений делают там же, причем на 3D-принтере. Материал — полиэтилен. Так, в сутки создают более пяти тысяч экземпляров, а в год — уже свыше пяти миллионов. Это многослойная продукция разных форм.

Источник фото: пресс-служба АО «АГРОХИМ Щелково»

Каждый год завод «Щелково Агрохим» производит около 40 тысяч тонн средств защиты растений. Это 17% всего российского рынка, который стремительно растет.

Еще десять лет назад он насчитывал 50 тысяч тонн таких средств химической защиты, а сегодня — уже 150.

Наша отрасль представлена более чем десятью крупными предприятиями. И, надо сказать, что мы в целом занимаем сегодня восьмое место в мире по объему рынка химсредств для защиты растений. И есть все основания полагать, что в ближайшие несколько лет мы войдем в топ-5 Михаил Иванов заместитель министра промышленности и торговли России.

Источник фото: пресс-служба АО «АГРОХИМ Щелково»

О том, как этому может способствовать государство, рассуждали за круглым столом. Среди тем были и поддержка отечественного производителя пестицидов, а также возможность организовать производство действующих веществ на территории страны.