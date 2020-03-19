Старейший терапевт Подмосковья рассказал, как защититься от коронавируса и любой другой инфекции

Старейший терапевт Подмосковья, заслуженный врач России Виктор Романов рассказал, как переживали эпидемии раньше и посоветовал не бояться коронавируса. Врач поведал и о том, какие меры профилактики точно не подойдут, а какие помогут не заразиться COVID-19.

Виктору Ивановичу Романову — 71 год. Врачом он работает уже 52 года. 39 из них работает в Центральной Домодедовской городской больнице.

За весь период врачебной практики Виктор Иванович много чего пережил. И вспышку птичьего гриппа, и свиного. И даже холеру в Таджикистане в советское время. Поэтому нынешний коронавирус его не пугает. Главное, говорит врач, придерживаться рекомендаций и следить за гигиеной.

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