Подмосковный Роспотребнадзор рассказал, как защититься от комаров и клещей

Летний сезон радует теплой погодой и солнцем. Но омрачить отдых на природе могут комары, мошки и клещи. Подмосковный Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать защитные средства от насекомых.

Репелленты — это вещества, отпугивающие различные виды насекомых: комаров, мошек, клещей, слепней и других. Есть синтетические средства и натуральные. Первые обеспечивают более длительную защиту от насекомых. А вторые, которые основаны на эфирных маслах, защищают совсем недолго.

Дольше всего от неприятного контакта с насекомыми защищает вещество под названием ДЭТА, но оно является наиболее токсичным. А вот вещество ИР3535 практически не токсично. Его часто используют для изготовления детских репеллентов. Но степень защиты у него ниже.

Время защиты зависит не только от действующего вещества в составе средства, но и от других факторов: индивидуальные особенности, физическая нагрузка, природные условия.

Очень важно знать, что если нанести средство на одежду, то отпугивать насекомых оно будет дольше — в течение нескольких дней. На коже эффект теряет силу быстрее — всего за несколько часов.

Еще один важный момент — токсический эффект любого средства при нанесении на одежду минимальный.

Есть разные виды репеллентов. На кожу наносят кремы, гели, лосьоны, карандаши и эмульсии.

Аэрозоли и спреи распыляют и на одежду, и на кожу.

Чтобы выбрать качественный и безопасный репеллент необходимо учитывать несколько факторов:

У средства должно быть свидетельство о государственной регистрации, номер которого указан в документах для реализации. В реестре дезинфекционных средств указаны разрешенные для продажи на территории РФ репеллентные средства. По номеру госрегистрации или названию средства можно получить дополнительную информацию о каждом репеллентном средстве;

На этикетке должна быть указана информация о назначении средства, способе применения и мерах предосторожности, изготовителе;

При покупке нужно учитывать условия, в которых вы планируете находиться, и данные о действующих веществах и их активности, указанные на этикетке.

Если вы едете на отдых и на вас будет легкая одежда, то для защиты от комаров, мошек и слепней подойдет средство в аэрозольной упаковке или спрей, содержащий более 25% ДЭТА (на этикетке должно быть написано: время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу более 4 часов, при нанесении на одежду — до 20 суток).

Если вы планируете надеть одежду из плотного материала, вам необходимо максимально сильное средство для взрослых для защиты от укусов насекомых только открытых частей тела. В таком случае вам подойдут крема, салфетки, спреи, содержащие 25% или более ДЭТА. На этикетке должно быть написано: время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу более 4 часов.

Для детей нужно покупать специальные средства. Они отличаются от репеллентов для взрослых.

Детям подойдут средства в виде крема, молочка, салфеток, спрея с низким содержанием ДЭТА (<10%) для детей среднего возраста, а для младшего возраста — репеллента ИР3535.

На основе этого вещества с низкой токсичностью изготавливают средства, разрешенные для применения детьми с 1 года и младше.

Средства на основе ИР3535 также разрешены для применения беременным и кормящим женщинам.

Не бывает средств для детей с защитой более 4 часов при нанесении на кожу.

Как правильно выбрать средства защиты от клещей.

Репелленты с высоким содержанием ДЭТА (30-50%), предназначенные для обработки одежды, можно применить не только для защиты от комаров и мошек, но и для защиты от таежных и лесных клещей.

Но важно понимать — средства отпугивают, но не убивают опасных для здоровья клещей.

В продаже появились браслеты, пластыри, наклейки и стикеры, защищающие от клещей. Но их защитные свойства слабее.

Для защиты от клещей рекомендуют применять акарицидные (инсектоакарицидные) или инсектоакарицидно-репеллентные средства, предназначенные для обработки одежды специально для защиты от клещей. При правильном применении такие средства обеспечивают практически полную защиту.