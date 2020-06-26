Как защитить себя от жары? Есть 10 простых правил

В некоторых регионах страны установилась аномально жаркая погода. Как в такое время защитить себя от жары и не получить солнечный удар, рассказала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Температура воздуха в ряде регионов превышает средние многолетние значения для данного периода года. Такая погода опасна для здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению самочувствия.

Чтобы защитить себя от жары нужно следовать простым правилам. Всего 10 профилактических мер помогут вам избежать негативных последствий от жаркой погоды.