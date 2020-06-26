26 июня 2020, 20:08
Как защитить себя от жары? Есть 10 простых правил
В некоторых регионах страны установилась аномально жаркая погода. Как в такое время защитить себя от жары и не получить солнечный удар, рассказала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Температура воздуха в ряде регионов превышает средние многолетние значения для данного периода года. Такая погода опасна для здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению самочувствия.
Чтобы защитить себя от жары нужно следовать простым правилам. Всего 10 профилактических мер помогут вам избежать негативных последствий от жаркой погоды.
- По возможности ограничьте пребывание на улице с 12 до 16 часов дня, а также снизьте физические нагрузки до минимума.
- Проветривайте помещения, в которых находитесь, включите вентиляторы или кондиционеры.
- Носите легкую одежду из натуральных тканей и светлого цвета, обязательно надевайте головные уборы, пользуйтесь солнечными очками.
- Ешьте менее калорийную пищу, выбирайте вместо мяса рыбу и морепродукты. Это необходимо сделать, потому что в жаркую погоду потребность в энергии у организма снижается. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер.
- Пейте больше жидкости — чая, воды, морса. Оптимальный объем — до двух литров в день. Сократите потребление газированных напитков и сладких жидкостей. Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.
- Ешьте больше овощей и фруктов для поддержания иммунитета.
- Принимайте в течение дня прохладный душ.
- Ограничьте по возможности поездки в общественном транспорте или перенесите их с часов-пик.
- Не посещайте места, где скапливается большое количество людей и нет хорошей вентиляции.
- Купаться можно только в специальных местах, которые правильно оборудованы.