Закон и справедливость. Как защищают права жителей Подмосковья

Московская область заботится о безопасности жителей. Для этого контролируют общественные места, устанавливают камеры, оперативно реагируют на жалобы. При этом не забывают и о защите достоинства граждан. За это отвечает уполномоченный по правам человека Екатерина Семенова.

Задача омбудсмена заключается в том, чтобы обеспечить гарантии защиты прав жителей. В Подмосковье такие вопросы теперь будут решать еще эффективнее: Екатерина Семенова подписала соглашение с начальником Управления Министерства юстиции по Московской области Михаилом Зелепукиным. Об этом сообщила пресс-служба пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.

Источник фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

«Несмотря на то, что соглашение мы подписываем сегодня, совместная работа уже налажена и будет продолжаться. Это наши надежные коллеги, которые делают все для того, чтобы защитить права граждан, которые нередко обращаются за помощью к нам, а решение их вопросов находится в плоскости полномочий нашего территориального управления министерства юстиции», — рассказала Семенова.

После соглашения омбудсмен и Управление Минюста Подмосковья будут обмениваться информацией, консультировать жителей, организовывать выездные приемы граждан.

«Мы уже обсудили более детальный план мероприятий, сейчас его сформулируем на бумаге и будем реализовывать. Самое главное, чтобы такая работа была во благо граждан Подмосковья», — заключила Семенова.