Жителям Подмосковья напомнили, как зарегистрировать дом с помощью офиса социальной газификации
Офисы социальной газификации помогли зарегистрировать дома более 300 жителей Подмосковья
Президентский проект «Социальная газификация» уже в самом разгаре в Подмосковье. У него есть обязательное условие — жилье, к границам которого подводят голубое топливо, должно быть зарегистрированным. Сделать это можно в брендиованных офисах.
В Московской области работают стационарные и мобильные офисы социальной газификации.
Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, этот проект — значимая помощь жителям, у которых есть недвижимость на законных основаниях.
Чтобы принять участие в программе и подвести газ к дому, необходимо его зарегистрировать, а сделать это просто в офисах газификации
Там работают сотрудники Московского областного БТИ, МФЦ, «Мособлгаза», МосОблЕИРЦ и Минсоцразвития.
Они помогут решить вопросы с оформлением документов и ответят на любые имущественные вопросы.
«Офисы социальной газификации многофункциональны. Там можно получить сразу 12 услуг», — подчеркнул генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
По региону курсируют 12 мобильных офисов. Графики можно узнать на сайте «Мособлгаза».
Стационарные офисы работают в Домодедове, Волоколамске, Дмитрове, Одинцове, Рузе, Сергиевом Посаде, Раменском и Истре.
Опыт Московской области по социальной газификации уже предложили распространить на всю Россию.