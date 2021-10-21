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    21 октября 2021, 13:57

    Жителям Подмосковья напомнили, как зарегистрировать дом с помощью офиса социальной газификации

    Офисы социальной газификации помогли зарегистрировать дома более 300 жителей Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Президентский проект «Социальная газификация» уже в самом разгаре в Подмосковье. У него есть обязательное условие — жилье, к границам которого подводят голубое топливо, должно быть зарегистрированным. Сделать это можно в брендиованных офисах.

    Жителям Подмосковья напомнили, как зарегистрировать дом с помощью офиса социальной газификации | Изображение 1

    В Московской области работают стационарные и мобильные офисы социальной газификации.

    Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, этот проект — значимая помощь жителям, у которых есть недвижимость на законных основаниях.

    Чтобы принять участие в программе и подвести газ к дому, необходимо его зарегистрировать, а сделать это просто в офисах газификации

    Наталья Адигамова.

    Там работают сотрудники Московского областного БТИ, МФЦ, «Мособлгаза», МосОблЕИРЦ и Минсоцразвития.

    Жителям Подмосковья напомнили, как зарегистрировать дом с помощью офиса социальной газификации | Изображение 2

    Они помогут решить вопросы с оформлением документов и ответят на любые имущественные вопросы.

    «Офисы социальной газификации многофункциональны. Там можно получить сразу 12 услуг», — подчеркнул генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

    Жителям Подмосковья напомнили, как зарегистрировать дом с помощью офиса социальной газификации | Изображение 3

    По региону курсируют 12 мобильных офисов. Графики можно узнать на сайте «Мособлгаза».

    Стационарные офисы работают в Домодедове, Волоколамске, Дмитрове, Одинцове, Рузе, Сергиевом Посаде, Раменском и Истре.

    Опыт Московской области по социальной газификации уже предложили распространить на всю Россию.