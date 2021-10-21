Жителям Подмосковья напомнили, как зарегистрировать дом с помощью офиса социальной газификации

Президентский проект «Социальная газификация» уже в самом разгаре в Подмосковье. У него есть обязательное условие — жилье, к границам которого подводят голубое топливо, должно быть зарегистрированным. Сделать это можно в брендиованных офисах.

В Московской области работают стационарные и мобильные офисы социальной газификации.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, этот проект — значимая помощь жителям, у которых есть недвижимость на законных основаниях.

Чтобы принять участие в программе и подвести газ к дому, необходимо его зарегистрировать, а сделать это просто в офисах газификации Наталья Адигамова.

Там работают сотрудники Московского областного БТИ, МФЦ, «Мособлгаза», МосОблЕИРЦ и Минсоцразвития.

Они помогут решить вопросы с оформлением документов и ответят на любые имущественные вопросы.

«Офисы социальной газификации многофункциональны. Там можно получить сразу 12 услуг», — подчеркнул генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

По региону курсируют 12 мобильных офисов. Графики можно узнать на сайте «Мособлгаза».

Стационарные офисы работают в Домодедове, Волоколамске, Дмитрове, Одинцове, Рузе, Сергиевом Посаде, Раменском и Истре.

Опыт Московской области по социальной газификации уже предложили распространить на всю Россию.