Важное 27 ноября 2023, 17:13 Индивидуальная подготовка, выплаты и экипировка. Как записаться в новый элитный полк Подмосковья Добровольцам военной службы напомнили способы записи в элитный полк Подмосковья Автор фото: Константин Семенец

Читать 360tv в

Продолжается набор на службу в элитном подразделении Подмосковья. Добровольцы получат 1 000 000 рублей: 195 тысяч — федеральная выплата, 200 тысяч — региональная и 605 тысяч — от специального фонда.

В элитный полк Московской области принимают добровольцев из любой точки мира. До пункта подготовки доставят на бесплатном трансфере.

Реклама

Каждому военнослужащему по контракту гарантированы особый уровень взаимодействия с семьями, поддержка в любых вопросах. Запись в полк доступна на горячей линии 8 (495) 990-77-77.

Обратный звонок можно заказать на портале контрактмо.рф или оставив заявку в Telegram-чате @contractMObot.

На личном контроле губернатора

Полк Московской области гарантированно обеспечит лучшей на сегодняшней день экипировкой. В подразделение примут свыше двух тысяч офицеров, прапорщиков и рядовых.

Индивидуальную боевую подготовку проведут только опытные инструкторы. В числе военнослужащих будут те, кто уже прошел «горячие точки».

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Все командиры находятся на прямом контакте с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Бойцам положены выплаты, кредитные каникулы, освобождение от имущественного налога, приостановка по судебным делам, сохранение рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».