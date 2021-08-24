Жителям Подмосковья рассказали, как записать ребенка в кружки онлайн

Запись детей в кружки и секции уже идет в Подмосковье. Родители или законные представители ребенка смогут подать заявки онлайн.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Оставить заявку можно на сайте new.dop.mosreg.ru или через областной портал госуслуг. По словам Каклюгиной, это очень быстро и удобно.

Важно понимать, что свою заявку можно подать сейчас, она не потеряется и будет находиться в работе до вступительных испытаний или вплоть до подписания договора Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в Московской области есть большой выбор кружков. Родители и дети смогут найти занятия на любой вкус.

«Наша ключевая задача — обеспечить максимальное удобство и безопасность детей и родителей», — отметила Каклюгина.

Дополнительное обучение в регионе начнется уже в сентябре.