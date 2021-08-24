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    24 августа 2021, 15:57

    Жителям Подмосковья рассказали, как записать ребенка в кружки онлайн

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Запись детей в кружки и секции уже идет в Подмосковье. Родители или законные представители ребенка смогут подать заявки онлайн.

    Жителям Подмосковья рассказали, как записать ребенка в кружки онлайн | Изображение 1

    Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

    Оставить заявку можно на сайте new.dop.mosreg.ru или через областной портал госуслуг. По словам Каклюгиной, это очень быстро и удобно.

    Важно понимать, что свою заявку можно подать сейчас, она не потеряется и будет находиться в работе до вступительных испытаний или вплоть до подписания договора

    Ирина Каклюгина.

    Она добавила, что в Московской области есть большой выбор кружков. Родители и дети смогут найти занятия на любой вкус.

    «Наша ключевая задача — обеспечить максимальное удобство и безопасность детей и родителей», — отметила Каклюгина.

    Дополнительное обучение в регионе начнется уже в сентябре.