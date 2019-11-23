Как замедлить процесс старения? Кандидат биологических наук выступил с лекцией на «Гиндин-фестивале»

На «Гиндин-фестивале» в Черноголовке ученые рассказали, как продлить молодость. Лекцию на эту тему подготовил кандидат биологических наук Максим Скулачев. В зале собрались физики, биологи, химики, также на лекцию пришли и жители Черноголовки.

Максим Скулачев рассказал слушателям, из-за чего люди стареют быстрее и поделился новыми разработками, которые помогут замедлить этот процесс. В проекте «Гиндин-фестиваль» участвует впервые.

Источник фото: телеканал «360»

«Однозначно я очень польщен, что позвали. Знаменитое место, Дом ученых. Потом я посмотрел, кто участвует — что с музыкальной стороны, что с научной. Я был крайне польщен», — поделился кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник МГУ им. М. Ломоносова Максим Скулачев.

Источник фото: телеканал «360»

«Гиндин-фестиваль» открылся в Черноголовке. Он объединит музыку и науку Подробнее

Также несколько лекций для всех желающих подготовил антрополог Станислав Дробышевский. Он рассказал о социальном развитии человека в обществе. Не менее интересные материалы подготовил и аспирант факультета фотоники и оптоинформатики Владимир Борисов. Кстати, все лекции для гостей фестиваля проходили бесплатно.

«На самом деле с каждым годом именно биология и генная инженерия вызывают все больший интерес у широкой общественности. Потому что все это связано непосредственно со здоровьем, с нашей жизнедеятельностью, и мы стараемся на эти запросы общества отвечать», — сказала директор Дома ученых научного центра РАН в Черноголовке Елена Пылаева.

Источник фото: телеканал «360»

«Вообще очень-очень увлекаемся биологией. У нас вся семья такая, ходим на лекции. „Гиндин-фестиваль“ уже третий год проводит лекции с биологами, поскольку эта тематика близка. Недавно были на лекции Дробышевского. Сейчас пришли на Скулачева. Все время смотрим по интернету лекции, а тут вживую увидеть», — поделилась жительница Черноголовки Светлана Майорова.

Источник фото: телеканал «360»

Международный музыкально-просветительский проект «Гиндин-фестиваль» проводится третий год и вызывает у зрителей большой интерес. Организаторы уверены, что наука и музыка пробуждают в человеке желание творить и саморазвиваться.