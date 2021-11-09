Ключи обманутым дольщикам и 31 тысяча рабочих мест. Как за пять лет изменились Химки

За последние пять лет в Химках построили 11 новых школ и 20 детских садов. Создали 31 тысячу рабочих мест. Это, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, важно для всех жителей. Он поблагодарил главу городского округа Дмитрия Волошина за работу и пожелал успехов в выборах на второй срок.

Волошин возглавил Химки в 2016 году. Позади пять лет, и уже 24 ноября в городском округе состоятся выборы.

Вы с 2016 года возглавляете очень важный, большой и известный округ Подмосковья — Химки. Большие перемены там наблюдаются, как мы видим Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что за эти годы особенно заметным стало развитие социальной сферы — строительство школ и детских садов. Появилось восемь новых медицинских центров.

«Химки буквально прилегают к Москве. И это налагает на вас, как мне кажется, особую ответственность в том, чтобы все те перемены, которые происходят в Химках, чувствовал каждый житель», — добавил Воробьев.

Особое внимание уделяют и обманутым дольщикам, дорожной инфраструктуре, новым развязкам, маршрутам общественного транспорта.

Более 1,5 тысячи семей обманутых дольщиков получили ключи или денежную компенсацию.

Экономика

Дмитрий Волошин подчеркнул, что одна из основных задач — развитие экономики. Для жителей всегда важны рабочие места.

Мы стараемся делать так, чтобы люди работали в Химках, не уезжали из нашего города. Потому что есть маятниковая миграция в Москву Дмитрий Волошин.

В результате за последние годы в Химках создали еще 31 тысячу рабочих мест.

«Суммарные инвестиции в наш округ, учитывая строительство терминала аэропорта Шереметьево, составили 350 миллиардов рублей за пять лет», — сказал Волошин.

По объему отгруженных товаров Химки ежегодно прирастают не менее чем на 10-15%.

О чем просят жители?

Медицина, чистота питьевой воды, развитие дорог, транспорта, новые школы и детские сады — то, что особенно волнует людей, отметил глава городского округа.

«Я знаю, что вы много встречаетесь с жителями — вы постоянно находитесь в парках, скверах и во дворах. Какие запросы? Что больше всего волнует жителей? И как мы можем эти проблемы дальше решать?» — спросил губернатор Подмосковья.

По словам Волошина, важный вопрос — чистая питьевая вода. Люди хотят, чтобы она соответствовала всем стандартам.

Еще один значимый вопрос — транспорт. В Химках добавили 26 новых маршрутов и обновили 90% подвижного состава.

Важно, что в 2023 году мы вместе с Москвой по президентскому проекту открываем МЦД-3. Это еще более высокая частота сообщения между нашими городами Андрей Воробьев.

Отдельно Волошин рассказал, что многое зависит от чуткой работы в команде и вместе с жителями. Именно это помогает менять Подмосковье к лучшему.

«Правительство Московской области всегда помогает очень сильно, безотказно во всех вопросах. С таким настроем и в такой команде, как ваша, Андрей Юрьевич, безусловно, есть силы для дальнейшей работы», — сказал глава Химок.

По словам губернатора, все получается, когда есть желание. И впереди важное событие — выборы.

Он пожелал Волошину заручиться доверием и поддержкой, а также не уставать обеспечивать все перемены, которых ждут жители.