Ключи обманутым дольщикам и 31 тысяча рабочих мест. Как за пять лет изменились Химки
Дмитрий Волошин рассказал о главных переменах в Химках за последние 5 лет
За последние пять лет в Химках построили 11 новых школ и 20 детских садов. Создали 31 тысячу рабочих мест. Это, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, важно для всех жителей. Он поблагодарил главу городского округа Дмитрия Волошина за работу и пожелал успехов в выборах на второй срок.
Волошин возглавил Химки в 2016 году. Позади пять лет, и уже 24 ноября в городском округе состоятся выборы.
Вы с 2016 года возглавляете очень важный, большой и известный округ Подмосковья — Химки. Большие перемены там наблюдаются, как мы видим
Губернатор отметил, что за эти годы особенно заметным стало развитие социальной сферы — строительство школ и детских садов. Появилось восемь новых медицинских центров.
«Химки буквально прилегают к Москве. И это налагает на вас, как мне кажется, особую ответственность в том, чтобы все те перемены, которые происходят в Химках, чувствовал каждый житель», — добавил Воробьев.
Особое внимание уделяют и обманутым дольщикам, дорожной инфраструктуре, новым развязкам, маршрутам общественного транспорта.
Более 1,5 тысячи семей обманутых дольщиков получили ключи или денежную компенсацию.
Экономика
Дмитрий Волошин подчеркнул, что одна из основных задач — развитие экономики. Для жителей всегда важны рабочие места.
Мы стараемся делать так, чтобы люди работали в Химках, не уезжали из нашего города. Потому что есть маятниковая миграция в Москву
В результате за последние годы в Химках создали еще 31 тысячу рабочих мест.
«Суммарные инвестиции в наш округ, учитывая строительство терминала аэропорта Шереметьево, составили 350 миллиардов рублей за пять лет», — сказал Волошин.
По объему отгруженных товаров Химки ежегодно прирастают не менее чем на 10-15%.
О чем просят жители?
Медицина, чистота питьевой воды, развитие дорог, транспорта, новые школы и детские сады — то, что особенно волнует людей, отметил глава городского округа.
«Я знаю, что вы много встречаетесь с жителями — вы постоянно находитесь в парках, скверах и во дворах. Какие запросы? Что больше всего волнует жителей? И как мы можем эти проблемы дальше решать?» — спросил губернатор Подмосковья.
По словам Волошина, важный вопрос — чистая питьевая вода. Люди хотят, чтобы она соответствовала всем стандартам.
Еще один значимый вопрос — транспорт. В Химках добавили 26 новых маршрутов и обновили 90% подвижного состава.
Важно, что в 2023 году мы вместе с Москвой по президентскому проекту открываем МЦД-3. Это еще более высокая частота сообщения между нашими городами
Отдельно Волошин рассказал, что многое зависит от чуткой работы в команде и вместе с жителями. Именно это помогает менять Подмосковье к лучшему.
«Правительство Московской области всегда помогает очень сильно, безотказно во всех вопросах. С таким настроем и в такой команде, как ваша, Андрей Юрьевич, безусловно, есть силы для дальнейшей работы», — сказал глава Химок.
По словам губернатора, все получается, когда есть желание. И впереди важное событие — выборы.
Он пожелал Волошину заручиться доверием и поддержкой, а также не уставать обеспечивать все перемены, которых ждут жители.