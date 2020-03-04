Голландские технологии в Подмосковье. Как выращивают цветы в дмитровском розарии

Сотрудники розария и флористы из Дмитрова рассказали о производстве цветов. Как ухаживать за розами и ускорить их рост по голландским методикам, узнал корреспондент канала «360».

Источник фото: телеканал «360»

В дмитровском розарии три гектара полезной площади, на ней выращивают порядка 11 сортов растений: низкоростовые, среднебутонные, крупнобутонные, разного размера, окраски, высоты. В общем, тут есть цветы на любой вкус.

Всего розарий в Дмитрове продает 20 миллионов цветов ежегодно. Перед женским днем срезают 52 тысячи цветов в сутки.

Источник фото: телеканал «360»

Технология, которая позволяет выращивать такой объем радости — гидропоника. На предприятии все работает по голландскому стандарту, что позволяет не только ускорить выращивание цветка на 2-3 недели, но и максимально отследить все изменения, которые происходят с растением. Суть метода известна с 70-х годов прошлого века.

Абсолютно все сорта роз выращивают гидропонным методом. А компьютерная система сама фиксирует каждый отдельный сорт и вносит правки по количеству света, частоты полива и так далее, если это необходимо.

Источник фото: телеканал «360»

Половина продаваемых цветов — розы. А самые популярные розы — красные, они составляют 90% продаж.

Подробности о технологии выращивания роз смотрите в сюжете канала «360».