Жителям Подмосковья напомнили, как выиграть приз за знание ПДД в ноябре

Участниками зачета «Я знаю ПДД» в Подмосковье стали уже более 55 тысяч человек. Тех, кто верно ответит на вопросы за короткое время, ждут призы. Онлайн-тест можно пройти до 11 ноября.

Зачет доступен на портале zachetpdd50.ru. Об этом напомнили в областном Минтрансе.

Принять участие сможет любой житель старше 16 лет, причем не только из Подмосковья, но и из Москвы. Двадцать человек, которые быстро дадут верные ответы на все вопросы, получат умную колонку «Яндекс.Станция» и сувениры.

Шанс выиграть ценные призы есть у каждого участника независимо от даты прохождения теста Минтранс Подмосковья.

Победителей выберут рандомным способом после 11 ноября. Это отметил министр транспорта региона Алексей Гержик.

По его словам, за неделю количество участников из Москвы выросло на 30%. При этом активно проявляют себя и жители области.

«Наиболее активно проходят зачет жители Балашихи, Мытищ, Подольска, Красногорска, Раменского, Ногинска, Королева и Химок», — отметил Гержик.

Участникам потребуется ответить на 20 вопросов о правилах дорожного движения за 20 минут. Зачет запустили в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».