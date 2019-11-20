Как выглядят Дом правительства Подмосковья и студия «360»? Теперь это не секрет

В Доме правительства Московской области сегодня собрались особые гости. В рамках специальной стажировки госслужащие со всей страны заглянули во все уголки здания и даже побывали в самой большой в Европе телестудии — конечно же, телеканала «360».

Источник фото: телеканал «360»

Представьте себе: три десятка госслужащих со всей России прогуливаются по Дому правительства Московской области. Не экскурсии ради, а в рамках особой стажировки. Но для экскурсии время тоже найдется. Как минимум, потому что это здание в Красногорске напоминает что угодно, кроме Дома правительства.

«Здесь настолько современно все, что хочется тоже этим трендам соответствовать и быть тоже современным в своей профессии», — отметила сотрудник администрации губернатора Самарской области Татьяна Панкратова.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня, чтобы потянуть задачи, поставленные «сверху», все современные подходы в управлении персоналом сводятся к тому, чтобы обеспечить эффективность и высокий профессионализм. А это не только на словах нелегко.

«Это исключительно компетентностный подход в обучении государственных, гражданских и муниципальных служащих, который мы сейчас интенсивно применяем. Это обучение под выполнение конкретных задач», — отметила заместитель руководителя администрации губернатора Московской области Маргарита Кузина.

Источник фото: телеканал «360»

Экскурсия по знаковым точкам Дома правительства Московской области — одна из многолетних традиций программы стажировки. Но больше всего гости ждут экскурсию по телестудии канала «360». То, что другие считают самой большой и современной студией в Европе, для телевизионщиков «360» называется просто — «таблетка». Как же это место видят наши гости?

«Это похоже на студию, я коллегам написала и отправила фотографии, что это самая крутая студия, которую я видела», — сообщила сотрудник правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Светлана Тахтеева.

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники телеканала поделились с гостями некоторыми секретами ведения прямого эфира. Например, иногда ведущим приходится работать в особых условиях. Например, при шуме болгарки или при иных громких звуках. Почему же телезритель их не слышит? Все предусмотрено: звук проходит через специальные фильтры. А то, что «проскакивает» в эфир, мастерски обыгрывают сами ведущие.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы это обыгрываем. Говорим, что наша студия находится в Доме правительства Московской области, а на -3 этаже проходит концерт, посвященный. Проходит концерт, посвященный Мослесхозу, Дню учителя или еще что-то», — рассказала ведущая новостей Гузель Камаева.

Источник фото: телеканал «360»

Это уже шестой практикум для госслужащих, но только в этом году ведущая «360» берет интервью у участников в открытой студии Дома правительства Московской области. То ли еще будет...