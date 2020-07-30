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    30 июля 2020, 12:26

    Как выглядит поселок в Рузе спустя неделю после потопа. Фотогалерея

    Мария Шагиахметова

    В начале июля в Рузе произошел прорыв дамбы, который привел к подтоплениям частных домов и дорог. Спустя несколько недель ремонтных работ инфраструктура в городском округе восстановлена. И жители могут беспрепятственно и с удобством передвигаться по округу.

    Затопление произошло 8 июля по верхнему течению реки Городянки в районе Полевой улицы. Оно привело к повреждению частных домов и к подтоплению дворов. Но никто из жителей не пострадал.

    Позже начались работы по ликвидации последствий. В первую очередь было расчищено русло реки, а также восстановлены дороги. Следующим этапом станет восстановление плодородной почвы.

    Как выглядит поселок в Рузе спустя неделю после потопа. Фотогалерея | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Также в Рузе укрепили берега реки, чтобы избежать подтопления. Кроме этого, в городе поставили новый забор и реконструировали мост.

    Постепенно приводятся в порядок поврежденные стихией дома местных жителей. Здания заново красят, укрепляют и делают пригодными для жилья.

    Как выглядит поселок в Рузе спустя неделю после потопа. Фотогалерея | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Основные восстановительные работы прошли на Волоколамском шоссе, а также Красноармейской, Красной и Городянской улицах. Теперь последствия наводнения уже в прошлом. По словам местных жителей, на улицах стало даже лучше, чем до ЧП.

    Новости SMI.FM