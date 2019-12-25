Как выглядела Ленинградка 100 лет назад? Новая экспозиция открылась в Путевом дворце Солнечногорска

Новую панорамную экспозицию смонтировали в Путевом дворце Солнечногорска. На ней можно узнать, как выглядело Ленинградское шоссе 100 лет назад. В «Дорожном зале» представлены уникальные фотографии, документы и предметы, которые расскажут об истории дороги Москва — Санкт-Петербург.

Выставка является частью историко-краеведческой экспозиции «Мир русской провинции». При обновлении «Дорожного зала» особое внимание было уделено форме и содержанию всех элементов панорамы, рассказывающей об истории дорог Солнечногорского края.

«Мне очень понравилось в музее. Я узнала историю города. Молодцы те, кто делает это. Дают возможность жителям прикоснуться к истории своей Родины», — поделилась посетительница музея Марина Соловьева.

В настоящее время в Путевом дворце проходят две художественные экспозиции: персональная выставка заслуженного художника России Романа Фашаяна и выставка агитационного фарфора «Символика советского фарфора» из частной коллекции Ильи Сбруева. С 2 по 8 января юные жители Солнечногорска смогут посетить Музейно-выставочный центр «Путевой дворец» бесплатно.