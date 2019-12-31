От Джека Воробья до рыцаря: как выбрать новогодний костюм для ребенка

Выбрать новогодний костюм для ребенка — непростая задача. Как подобрать наряд и что предпочитают современные дети, корреспонденту «360» рассказала эксперт Ольга Кузнецова.

Ольга Кузнецова уже три года сдает в аренду карнавальные костюмы. Она говорит, что сегодня в первую очередь внимание уделяют красивой ткани. «Сейчас многие обращают внимание на красивую ткань, пошив, популярность того или иного героя, насколько он выглядят реалистично», — отметила Ольга.

С реалистичностью у современных костюмов проблем точно нет. Например, в мантии Гарри Поттера так и хочется взмахнуть волшебной палочкой, а нарядившись в Железного человека, возникает желание спасти весь мир.

Источник фото: телеканал «360»

«Дети сами видят, насколько их костюм хорош. Это видно по их глазам. Если сложный, например, гусар, если есть камзол и он расшит — он чувствует себя героем, в какой-то степени это придает ему уверенности», — рассказала Ольга.

Выбор костюмов сегодня большой — от Джека Воробья и Кунг-фу панды до рыцаря и сказочного волшебника.

Источник фото: телеканал «360»

В Советском Союзе, во времена дефицита, все костюмы перешивались из старой одежды, в ход шли все подручные материалы: фольга, бусины, фетр, мишура, пуговицы.

«Костюм Снегурочки был очень интересным, потому что бабушка из своей старой юбки — а юбка была из шифона синего яркого цвета — сшила мне купол-сарафан, сверху была накидка из настоящего меха, поэтому у меня была шикарная Снегурочка, и, я думаю, все девочки мне завидовали», — сказала мама первоклассника Галина Ковтун.

Источник фото: телеканал «360»

Но что лучше — купить костюм или взять в аренду? В этом помогла разобраться специалист по пошиву Елена Шитова. Она не только предоставляет в аренду одежду для детских праздников, но и занимается изготовлением нарядов. А началось все с Деда Мороза. Однажды Елена решила сшить костюм волшебника, чтобы поздравить сына с Новым годом.

Дома у Елены настоящая шоу-рум. Здесь есть как традиционные костюмы белочки и лисички, так и наряды популярных героев вселенной Marvel и советских мультфильмов.

Источник фото: телеканал «360»

Главные эксперты и по совместительству модели — сыновья Елены. Дане и Роме повезло, ведь они могут примерить на себя роли и солдата, и Человека-Паука, и Бэтмена, и Джокера, и эльфа. В этом году мальчишки выбрали костюмы гнома и Аладдина.

Такую красоту можно получить за 500 рублей в день. Следует помнить: если берете костюм в аренду, носить его нужно очень аккуратно. В договоре прописывается состояние одежды, делаются фотографии до и после.

Источник фото: телеканал «360»

«По поводу стирки — конечно, нет, нельзя стирать и гладить, есть такие материалы, погладишь которые — они могут не блестеть. Определенную одежду сдаю в химчистку, определенную стираю сама», — заключила Елена Шитова.