  • Заветные желания и конкурсы. Как встретили зиму в Солнечногорске

    02 декабря 2019, 16:55

    Евгения Остапенко, Елена Любимова

    Жители городского округа Солнечногорск встретили зиму. Главным местом для гуляний стала набережная озера Сенеж. На торжестве собрались пять тысяч жителей муниципалитета.
    Заветные желания и конкурсы. Как встретили зиму в Солнечногорске | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Зиму жители Солнечногорска встретили ярко и масштабно. Сказочное время года открыли праздничной программой. Виновницей торжества стала восьмиметровая ель. Дерево сначала скромно стояло в тени, но волшебные слова Деда Мороза и Снегурочки свершили чудо.

    Гости праздника сразу окунулись в новогоднюю сказку. Их зарядили позитивом местные творческие коллективы: показали свои яркие номера. Не обошлось и без традиционных хороводов вокруг елки. На месте устоять не так-то просто.

    Заветные желания и конкурсы. Как встретили зиму в Солнечногорске | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Настроение веселое, дети рады, взрослые тоже рады очень, такая красота на озере — просто неописуемая, неописуемая красота!» — поделилась Татьяна, жительница Солнечногорска.

    Нашлось занятие и для детей. Их развлекали на набережной сказочные персонажи. Игры и конкурсы — только подвижные. Родители тут тоже время не теряли. Пришли со своими первыми желаниями. Самое заветное загадали у волшебной елки.

    Заветные желания и конкурсы. Как встретили зиму в Солнечногорске | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Предпраздничное настроение создала и новогодняя иллюминация. Ее подключили в одно время вместе с елью. Теперь на набережной светло даже ночью.

    «Когда идут семьями, люди ждут праздника, значит, это необходимо. Люди в свой выходной идут семьями большим потоком сюда на площадь. Наверное, ждут праздника, ждут чуда, это необходимо», — рассказала Татьяна Жукова, начальник управления культуры администрации горокруга Солнечногорск.

    Заветные желания и конкурсы. Как встретили зиму в Солнечногорске | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Всего этой зимой в Солнечногорске организуют больше тысячи мероприятий по проекту «Зима в Подмосковье». Жителей и гостей округа ждут театрализованные представления, народные гулянья, концерты и спортивные состязания.

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