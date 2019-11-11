Избежать рисков и сохранить здоровье. Как врачи из Видного спасают беременных с опасной патологией

Врачи перинатального центра в Видном запатентовали уникальную методику лечения самой опасной патологии беременных. В этом году прооперировали уже 28 женщин. Одна из таких операций состоялась несколько дней назад и прошла успешно. О том, как врачам удается сократить многочисленные риски при хирургическом вмешательстве до минимума, узнала корреспондент «360».

У пациентки перинатального центра в Видном — Анны Ивановой — выявили тяжелейшую патологию беременных — врастание плаценты в стенку матки. Еще до родов она проштудировала всевозможные форумы и была в ужасе от возможных последствий. Но врачи сработали безошибочно. Теперь Анна — многодетная мама.

Источник фото: телеканал «360»

А еще несколько дней назад девушка лежала на операционном столе. Это ее третья беременность. О своей тяжелейшей патологии пациентка Видновского перинатального центра узнала на шестой неделе. Больше всего боялась, что после операции дети останутся сиротами.

«Страх за жизнь, потому что у меня двое детей, а во время операции велик риск кровотечения», — рассказала Анна Иванова.

Источник фото: телеканал «360»

От чтения женских форумов становилось тошно, поэтому девушка стала искать медицинское учреждение, где врачи знакомы с ее проблемой. Прочитала отзывы про перинатальный центр в Видном и успокоилась. Говорит, помог позитивный настрой перед операцией.

По словам заведующей отделением анестезиологии и реанимации Видновского перинатального центра Елены Плахотиной, на операционном столе одни женщины терпят, сцепив зубы, другие — плачут, пока не подействует анестезия. Во время обязательного в таких случаях кесарева сечения пациентка рискует умереть от потери крови.

Источник фото: телеканал «360»

Переливание донорской крови приравнивается к трансплантации органов и грозит осложнениями. Вот врачи и придумали технологию: вместо переливания — своя кровь, заранее заготовленная. С помощью специального аппарата используют методику плазмафереза, который проводит эту процедуру в щадящем режиме.

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«Мы заготавливаем полтора литра аутоплазмы. Этого как раз достаточно, чтобы восполнить потребность на интраоперационном этапе», — рассказала Елена Плахотина.

Источник фото: телеканал «360»

На сегодняшний день врастание плаценты в стенку матки — тяжелейшая акушерская патология, с ней связано наибольшее количество летальных исходов». Определить проблему можно с помощью аппарата УЗИ. Десятилетиями пациенткам с данной патологией хирургическим путем удаляли матку. Теперь эти страшные меры лечения — в прошлом.

Елена Плахотина и ее коллеги пять лет шли к получению патента на свою методику. Раньше пациенток с врастанием плаценты вообще не принимали в Подмосковье, а отправляли в федеральные больницы. Но и среди медучреждений страны врачи этого перинатального центра — первопроходцы. В этом году здесь прооперировали 28 пациенток с такой патологией, в прошлом году — 36.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь методику врачей из Видного смогут использовать и другие специалисты. Авторам технологии вряд ли заплатят миллионы, да и Нобелевскую премию не дадут. Но Елена Плахотина признается — важен результат и здоровье рожениц. Есть и другие патологии, которые требуют изобретения новых методик, и некогда зацикливаться на промежуточной победе. Она осторожно, по-матерински, укрывает одеялом очередную пациентку. Во время съемки телефон Плахотиной разрывался от звонков, но она все равно находила время поговорить с каждой своей подопечной.