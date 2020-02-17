Мастер-класс от чемпиона. Как врач из Подмосковья стала ученицей Евгения Плющенко

Источник фото: телеканал «360»

Ольга долго наблюдала за учениками Плющенко, которые отрабатывали прыжки. Но, освоившись, она начала разминаться. И в этот момент на льду появился олимпийский чемпион Евгений Плющенко — кумир фигуристки-любительницы из Раменского.

Его пример нашей героини ничуть не удивил. Евгений считает это нормой — за рубежом любительские школы очень популярны.

«Там спортсмены, кому за 30, 40, 50, 60 лет катают программу, выступают на соревнованиях», — рассказал знаменитый фигурист.

Теперь, признается спортсмен, хочется, чтобы и Россия поддерживала тренд. Потому он решил познакомиться с Ольгой. Пока она с легкостью выполняла сложнейшие элементы, тренер едва скрывал удивление. Ольга катается гораздо лучше, чем он представлял.

Но и без падений в фигурном катании не бывает. Двойным прыжкам научат, уверяет Евгений Плющенко. В школе есть любительская группа. Правда, занимаются с ними другие педагоги, но олимпийский чемпион обещал давать мастер-классы.

Источник фото: телеканал «360»

После тренировки Ольга поделилась эмоциями.

«Я так волновалась, даже дышать не могла. Это было страшнее, чем выступления на соревнованиях. Сбылась мечта, я потренировалась с Плющенко», — сказала Ольга Демина.

Об этой встрече она не сказала даже родителям, чтобы потом сделать сюрприз, когда они увидят ее по телевизору. Обещала тренироваться еще усерднее, чтобы взять золото ближайшего чемпионата мира для любителей и похвастаться достижениями новой команде.