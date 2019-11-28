Памятник культурного наследия за один рубль. Как в Зарайске развивают туризм и привлекают инвестиции

В Зарайске ведут активную работу по развитию туризма и привлечению инвестиций. Администрация подготовила для бизнесменов интересное предложение: в аренду сдаются памятники культурного наследия, квадратный метр стоит всего один рубль.

Зарайский хлебокомбинат — визитная карточка города. Предприятию более 80 лет. Из печи на прилавок ежедневно поступают до семи тонн изделий: слойки, пироги, пряники и, конечно же, хлеб. Его в Зарайске пекут по старинному рецепту. А медали с международных выставок — подтверждение качества.

Источник фото: телеканал «360»

В Зарайске хватает не только хлеба, но и зрелищ. Сегодня одно из приоритетных направлений — это развитие туризма. А посмотреть здесь действительно есть что. Зарайск — один из старейших городов Подмосковья. Здесь сохранились самый маленький российский Кремль, усадьба Федора Достоевского, площадь Революции. Ежегодно на экскурсии в город приезжают 150 тысяч туристов. Но гостеприимный Зарайск готов принять в четыре раза больше.

«Нам интересно, чтобы люди, которые к нам приехали на экскурсию, остались на одну ночь. Если человек остается на одну ночь, то тут не тяжело подсчитать, что как минимум человек оставит в городе три тысячи рублей, а если это 600 тысяч туристов, то это 1,8 миллиарда — это практически наш годовой бюджет», — сказал глава Зарайска Виктор Петрущенко.

Источник фото: телеканал «360»

Администрация для бизнесменов подготовила интересное предложение. В аренду сдаются памятники культурного наследия, квадратный метр стоит всего один рубль. Но кроме исторического здания, предприниматель получает еще проект и обязательства его реконструировать. Через три года объект становится собственностью инвестора.

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Занять свою нишу в экономике бизнесу готовы помочь представители уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

«Бизнес задает вопросы, в том числе и о финансовой поддержке, и об имущественной поддержке, и о поддержке сельхозпроизводителей. Бизнес нам очень часто задает вопрос и о правовой грамотности. Бизнес не всегда успевает правильно изучить данные законы», — рассказала Наталья Чудакова, — руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Что касается инвестиций, то в Зарайске готовы пять территорий общей площадью 36 гектаров. Уже разработаны проекты по строительству трех гостевых домов и двух ресторанов.