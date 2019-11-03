Тетрис из машин. Как в Подмосковье решают вопрос дополнительных парковок во дворах
Парковочное место на вес золота — история стара как мир. Но теперь это самое место для парковки ищут не только водители, но и сотрудники администрации вместе с административно-техническим надзором. Чтобы нарушителей стало меньше, а уровень благоустройства — выше.
Количество машин в Подмосковье исчисляется миллионами. Поэтому по вечерам парковка во многих дворах региона больше напоминает игру в тетрис. Многие паркуют машины прямо на траве, что является нарушением. А что если превратить весь двор в парковку? Но где же будут располагаться детские площадки и зоны отдыха? Вот и приходится искать место там, где его нет.
Бороться, искать, найти и все-таки не нарушать — к этому призывает административно-технический надзор. Они тоже ищут, но не столько самих нарушителей, сколько место, где нарушают. Если оно соответствует необходимым требованиям — например, там отсутствуют коммуникации — то в скором времени парковаться можно будет, не опасаясь штрафа. А пока на первый раз — предупреждение.
За парковку на участке с зелеными насаждениями предусмотрен штраф от одной до пяти тысяч рублей. Но некоторым жильцам может не понравиться размещение машин, например, на газоне. Что делать в таком случае?
«Нарушение можно сфотографировать, загрузить фото в приложение „Народный инспектор“ и направить в единую систему», — рассказал инспектор административно-технического надзора Андрей Савин.
Но лучше не портить отношения с соседями, а на общем собрании дома коллективно определить место для дополнительных парковочных карманов. План этот нужно отнести в управляющую компанию, а дальше — дело за малым.
«Управляющая компания собирает со своего района весь материал, и он направляется в комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту, где формируется план работ на следующий год», — сообщил заместитель председателя Комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации городского округа Подольск Александр Городничев.
За этот год только в Подольске обустроили больше двух с половиной тысяч парковочных мест. Хотите такую парковку у себя во дворе, чтобы разъехаться без проблем, а двери в машине открывать без страха поцарапать соседнюю — еще есть шанс попасть в план по благоустройству на следующий год.