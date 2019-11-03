Тетрис из машин. Как в Подмосковье решают вопрос дополнительных парковок во дворах

Парковки во дворах давно являются объектом пристального внимания властей Московской области. По данным регионального Госадмтехнадзора, еженедельно инспекторы пресекают порядка 200 случаев размещения транспорта на зеленых насаждениях. Но что делать, если количество машин растет, а свободного места во дворах становится все меньше? В ситуации разбиралась корреспондент «360».

Парковочное место на вес золота — история стара как мир. Но теперь это самое место для парковки ищут не только водители, но и сотрудники администрации вместе с административно-техническим надзором. Чтобы нарушителей стало меньше, а уровень благоустройства — выше.

Количество машин в Подмосковье исчисляется миллионами. Поэтому по вечерам парковка во многих дворах региона больше напоминает игру в тетрис. Многие паркуют машины прямо на траве, что является нарушением. А что если превратить весь двор в парковку? Но где же будут располагаться детские площадки и зоны отдыха? Вот и приходится искать место там, где его нет.

Источник фото: телеканал «360»

Бороться, искать, найти и все-таки не нарушать — к этому призывает административно-технический надзор. Они тоже ищут, но не столько самих нарушителей, сколько место, где нарушают. Если оно соответствует необходимым требованиям — например, там отсутствуют коммуникации — то в скором времени парковаться можно будет, не опасаясь штрафа. А пока на первый раз — предупреждение.

За парковку на участке с зелеными насаждениями предусмотрен штраф от одной до пяти тысяч рублей. Но некоторым жильцам может не понравиться размещение машин, например, на газоне. Что делать в таком случае?

Источник фото: телеканал «360»

«Нарушение можно сфотографировать, загрузить фото в приложение „Народный инспектор“ и направить в единую систему», — рассказал инспектор административно-технического надзора Андрей Савин.

Но лучше не портить отношения с соседями, а на общем собрании дома коллективно определить место для дополнительных парковочных карманов. План этот нужно отнести в управляющую компанию, а дальше — дело за малым.

«Управляющая компания собирает со своего района весь материал, и он направляется в комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту, где формируется план работ на следующий год», — сообщил заместитель председателя Комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации городского округа Подольск Александр Городничев.

Источник фото: телеканал «360»

За этот год только в Подольске обустроили больше двух с половиной тысяч парковочных мест. Хотите такую парковку у себя во дворе, чтобы разъехаться без проблем, а двери в машине открывать без страха поцарапать соседнюю — еще есть шанс попасть в план по благоустройству на следующий год.