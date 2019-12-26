Новые предприятия и рабочие места. Как в Подмосковье развивают агропромышленный комплекс

Порядка 50 сельхозпредприятий создано и модернизировано в Подмосковье в 2019 году. А привлечение инвесторов и ввод в оборот новых земель позволило создать еще 1,5 тысячи рабочих мест.

26 декабря прошел Госсовет под руководством президента Владимира Путина. Там обсуждались вопросы эффективного сельхозпроизводства и развития сельских территорий. В Московской области эта сфера активно развивается. Благодаря привлечению инвестиций и вводу новых земель создаются рабочие места, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Московской области около 1,4 миллиона человек проживают в селах, это составляет практически 20% населения. В агропромышленном комплексе занято 110 тысяч человек. Подмосковье входит в топ-10 регионов по производству сыра, овощей и молока в сельхоз организациях.

«Московская область активно занимается тем, что привлекает инвесторов и вводит в оборот новые земли. Порядка 300 тысяч гектаров мы ввели за последние пять лет. Это дает возможность создавать новые рабочие места и приглашать высокоэффективных агропромышленных инвесторов, холдинги», — сказал Андрей Воробьев.

Среди крупнейших сельскохозяйственных организаций — теплицы в Луховицах, грибное производство в Электростали, линия по производству макарон «Барилла» в Солнечногорске, новая линия «Фрито Лей» компании «ПепсиКо» в Кашире.

«Наверно, самые успешные у нас инвестиции — в теплицы, в пяти муниципалитетах реализованы большие федеральные программы по закрытым грунтам. Активно занимаемся переработкой сыра, стимулируем и всячески поддерживаем молочную промышленность. Мы заинтересованы, чтобы каждая удаленная территория имела агропромышленный комплекс», — добавил Воробьев.

За шесть лет в сфере АПК региона реализовано более 200 проектов, было привлечено свыше 180 миллиардов инвестиций, создано почти 10 тысяч рабочих мест. В Московской области действуют 33 вида поддержки для сельхозпроизводителей — компенсация затрат на капстроительство, модернизация производства. Еще одно важное направление — поддержка экспорта продукции АПК. В 2019 году он вырос на 90 миллионов долларов.