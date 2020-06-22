Военные фильмы и выставки. Как в Подмосковье проходит День скорби и памяти

В Подмосковье в День памяти и скорби проходят разные акции, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны. В семи округах на площадках «Кинопаркинга» 22 июня покажут фильм «Судьба человека». А в Серпухове в этот день открылась выставка «Память сердца».

Семь площадок «Кинопаркинга» в Подмосковье покажут фильм «Судьба человека». Кино можно посмотреть в Рузе, Дубне, Дмитрове, Балашихе, Сергиевом Посаде, Истре и Солнечногорске. Культовый фильм Сергея Бондарчука начнут показывать в 21:45.

Перед началом сеанса на экранах запустят трехминутные ролики о судьбах детей войны. Это авторский проект Натальи Майдановой «Дети Войны».

А в Серпухове открылась выставка «Память сердца». Она проходит в историко-художественном музее.

Выставку 22 июня презентовали в онлайн-формате. Она посвящена героям Великой Отечественной войны, а также Серпухову того времени.

Представили выставку директор музея Жанна Алейникова и куратор выставки, старший научный сотрудник музея Марианна Пантелеева.