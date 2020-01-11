Стихия под контролем. Как в Подмосковье борются со снегопадом

11 января в московский регион пришла настоящая зима с непрерывным снегопадом и гололедицей. На улицах Подмосковья работают более 13 тысяч дворников и сотни единиц снегоуборочной техники. «360» рассказывает, как регион подготовился к погодным изменениям.

Сегодня в Подмосковье было объявлено экстренное предупреждение из-за гололедицы и обильного снегопада. По данным ГУ МЧС РФ по Московской области, сильный снег и гололед ожидаются в регионе до вечера субботы. Водителям рекомендуют не пользоваться личным автотранспортом, жителей предупреждают о возможных нарушениях подачи электроэнергии и призывают быть осторожными при передвижении по улицам.

По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, ежедневно на дорогах региона дежурят порядка 1,3 тысячи единиц спецтехники. В первую очередь обрабатываются дороги с высокой интенсивностью движения, проезды к больницам, стадионам, аэропортам, вокзалам.

Источник фото: Центр управления регионом Московской области

В дни снегопада особое внимание уделяется содержанию элементов дворовых территорий и детских площадок. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области. На уборку дворовых и других общественных территорий выйдут 13 826 дворников. Также задействовано 899 единиц спецтехники.

По заявлению министра благоустройства региона Михаила Хайкина, в каждом муниципалитете готовы места для складирования снега. Их мощности в десятки раз превышают выводимый объем.

Источник фото: Центр управления регионом Московской области

«В этом году мы заждались снега, поэтому Подмосковье готово к любым снегопадам. Заготовлено более 120 тысяч тонн противогололедных материалов, которые покроют все потребности до конца зимнего периода», — подчеркнул министр.

За минувшую ночь дорожные службы региона очистили и обработали противогололедными материалами более трех тысяч километров муниципальных и региональных дорог силами 270 единиц техники.

Источник фото: Центр управления регионом Московской области

Утром 11 января в Домодедове на уборку снега отправилось около 37 единиц техники и порядка 50 сотрудников. В Серпухове в уборке территорий округа задействованы 24 единицы техники и 428 человек. Работы ведутся на дорогах, тротуарах, площадях и остановочных комплексах. Под особым контролем находятся улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

В Подольске над устранением последствий снегопада работают 634 дворника, 78 единиц техники и 16 единиц малой механизации. А жителей местного микрорайона Климовск призвали оповещать обо всех недостатках в уборке и содержании дворовых территорий и общественных пространств в социальных сетях.

С 16 ноября в Подмосковье запущено мобильное приложение, с помощью которого можно проверить качество уборки дворов. В дни снегопадов дворник получает «задание на уборку». Дворник выходит на территорию, загружает в систему фото до и после уборки, а сотрудник муниципального ЦУР следить за выполнением работ. Приложение уже показало первые результаты.

Источник фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

По данным пресс-службы Мосавтодора, с начала дня очищено и обработано 9,8 тысячи километров региональных дорог Подмосковья, что составляет 70% от общей протяженности подведомственной сети. В настоящее время в работах на региональной сети автодорог задействовано свыше 500 единиц техники и 523 дорожных рабочих. Продолжается очистка и обработка проезжей части, тротуаров, посадочных площадок.

«Желтый» уровень погодной опасности в Подмосковье сохраняется, поэтому ГУ МЧС РФ по Московской области напоминает жителям, что в случае необходимости можно обратиться за помощью по телефону доверия: 8(498) 505-41-70, а также по телефону спасения — 01, с мобильного — 101.