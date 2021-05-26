Жителям Подмосковья напомнили, как узнать об отключениях воды онлайн

Портал «Добродел» оповестит жителей Подмосковья об отключениях горячей воды. Сервис запустили к началу сезона ремонта тепловых сетей и котельных.

Благодаря «Доброделу» жители получат онлайн-уведомления. Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

Настройка оповещений займет не больше минуты — в разделе „Отключение горячей воды“ нужно внести адрес дома и включить уведомления Максим Рымар.

По его словам, каждую неделю к платформе присоединяются около шести тысяч новых пользователей.

«В первую очередь жители регистрируются, чтобы отправлять обращения, а иногда — участвовать в голосовании. Не каждый знает, что портал может стать удобным помощником и в других задачах», — отметил Рымар.

Оповещения можно настроить как на сайте «Добродела», так и в мобильном приложении.

Первое уведомление придет жителям региона за неделю до отключения, второе — за день. Рассылка придет на указанную электронную почту, а пользователи приложения получат push-уведомление на телефон.

Вместе с тем узнать даты отключения горячей воды можно при помощи интерактивной карты ресурсообеспечения.