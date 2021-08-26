Как увидеть паровозы?

Паровозы, беспилотные поезда, квесты и незабываемый семейный выходной: отдых для всех желающих 28 и 29 августа в подмосковной Щербинке.

Источник фото: телеканал «360»

Жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть динамическую экспозицию подвижного состава в Дни открытых дорог в последний летний выходной. Выставка железнодорожного транспорта — часть Международного железнодорожного салона пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо».

Пусть вас не смущает официальное название «динамическая экспозиция» — на самом деле это настоящий парад локомотивов всех времен. От паровоза «Ь», выпущенного в 1897 году, до самых современных машин. «Овечки», «Феликс Дзержинский», трудившиеся в том числе и на фронтах Великой Отечественной, послевоенный «Генерал», водивший пассажирские составы (два дня старина будет ездить, пыхтеть, выпускать клубы пара) — зрелище почти гипнотическое. Каждый экспонат имеет свою уникальную историю, потому показ будет сопровождаться комментариями гида-диспетчера. Кроме того, после показа все желающие смогут покататься на беспилотной «Ласточке», самом современном составе.

К тому же по территории выставки будут курсировать два мини-поезда. В качестве дополнения — игровая зона «Паровозия» с традиционными раскрасками, аквагримом и гигантскими мыльными пузырями.

Вся программа разделена на два сеанса: утренний (с 10 до 15 часов) и вечерний (с 15 до 20 часов). В данном случае сеанс подразумевает возможность увидеть все мероприятия и принять участие во всех активностях программы.

Источник фото: телеканал «360»

Выставка открыта для всех желающих, вход бесплатный. Однако посетителям необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте. А также гости должны иметь QR-код о вакцинации против коронавируса либо QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест или перенесенный COVID-19.

Источник фото: телеканал «360»

Посещение выставки — отличный повод проверить в действии последние достижения железнодорожного транспорта. Если соберетесь на выставку, можно попытать счастье и ехать по пробкам на личном автомобиле. Но самый удобный вариант в плане логистики — поезда МЦД, которые связывают районы Москвы и области. Маршрут D2, станция «Щербинка» — и вы на месте, буквально в паре десятков метров от экспозиции. Поехали!