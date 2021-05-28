Как увеличить доход компании в 10 раз? Этому обучают в школе бизнеса «Синергия»

Построить бизнес с нуля или масштабировать действующий — всему этому учат в школе бизнеса «Синергия». Обучение проходит как онлайн, так и офлайн. Выпускники школы бизнеса «Синергия» в среднем увеличивают доход своей компании в 10 раз.

Михаил Топцов — бизнесмен с 10-летним стажем в сфере IT. Год назад мужчина решил вывести компанию на новый уровень, поэтому пошел учиться на программу МВА в школу бизнеса «Синергия».

«Теперь у меня сложился пазл, как нужно его развивать. Оборот увеличился на 30% за год, это неплохой результат. Учитывая, что мы переживали пандемию», — сказал слушатель программы Synergy MBA Михаил Топцов.

Источник фото: телеканал «360»

Полученные знания Михаил сразу применяет на практике. В перерыве между занятиями решает бизнес-задачи своей компании. В школе бизнеса учат работать не только с финансами, но и с другими направлениями: персоналом, маркетингом и продажами.

Источник фото: телеканал «360»

«Рождаются новые идеи, тут же они берутся в проработку при помощи актуальных инструментов, которые изучаются на модулях, рождаются новые решения. И мы очень рады, что являемся площадкой, где эти решения появляются и внедряются в жизнь», — говорит декан школы бизнеса «Синергия» Мария Балашова.

Источник фото: телеканал «360»

Программа MBA Synergy рассчитана на бизнесменов с опытом управления бизнеса от трех лет. Для начинающих предпринимателей или тех, кто только планирует открыть свое дело, есть две другие программы. Genesis — однодневный интенсив по старту и развитию бизнеса, или трехмесячный курс Synergy Accelerator.

«В 2020 году открылось 800 тысяч юридических лиц, а закрылось — миллион. В 2019 году динамика тоже была отрицательная. Большое количество желающих сейчас создать собственное дело, открыть свой бизнес. Но, к сожалению, не все выходят в прибыль, в окупаемость, и закрываются. Это может быть связанно с разными причинами, но ключевая причина — это отсутствие бизнес-образования. Ведь нигде — ни в школе, ни в университете — не учат тому, как вести и управлять бизнесом», — отметил исполнительный директор школы бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.