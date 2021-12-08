Жителям Подмосковья напомнили, как упрощенно подтвердить учетную запись ЕСИА

Подтвержденная учетная запись ЕСИА дает жителям доступ к широкому списку услуг в Подмосковье. Среди них, например, оформление загранпаспорта, запись в детский сад и не только. Получить полный доступ можно всего за 10 минут, напомнила министр госуправления региона Надежда Куртяник.

Жители Подмосковья могут подтвердить учетную запись ЕСИА без посещения МФЦ. Сделать это они могут онлайн.

Подтвердить учетную запись ЕСИА можно за 10 минут, используя лишь мобильное приложение своего банка Надежда Куртяник.

Она добавила, что сейчас все больше сервисов в Подмосковье переводят в онлайн. Таких услуг сейчас 215.

Когда жители подтвердят учетную запись, они получат полный доступ к электронным государственным услугам. Вместе с тем они смогут оставлять свои обращения на портале «Добродел».

Что нужно сделать?

Сначала потребуется зарегистрироваться на едином портале госуслуг. Следующий шаг — подтверждение личности.

Чтобы это сделать, необходимо открыть раздел «Помощь», а затем «Учетная запись» и «Подтвержденная учетная запись».

Для тех, кто не знает, какой у него тип учетной записи ЕСИА, работает специальный сервис на областных госуслугах. Там можно выбрать окно «Узнать тип моей учетной записи ЕСИА» в разделе «Сервисы».