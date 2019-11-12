Быстрый и безопасный путь домой. Как улучшили транспортную ситуацию в Истре

В городском округе Истра улучшили движение на шести перекрестках региональных дорог. Благодаря этому проблемные участки разгрузились и стали безопаснее, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Работы провели на Волоколамском шоссе: на пересечениях трассы и с улицами Ленина и Босова в Истре, с улицами Гурьянова и Гражданской в Дедовске, с улицей Ленина в Снегирях. Также улучшилась ситуация на дороге Волоколамское шоссе — Первомайский.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

«В Истре время проезда на шести перекрестках сократилось вдвое раза благодаря устройству дополнительных полос. На данный момент благодаря проведенным работам дорожно-транспортная ситуация улучшилась для 25 тысяч жителей городского округа», — рассказал Алексей Гержик.

Три перекрестка разгрузили в Можайске. Там появились дополнительные полосы Подробнее

Работы провели по программе «Быстрые решения». Их выполнили на 26 перекрестках в 12 муниципалитетах Подмосковья. Участки выбрали по результатам обследований и предложений жителей региона.