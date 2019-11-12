Быстрый и безопасный путь домой. Как улучшили транспортную ситуацию в Истре
Работы провели на Волоколамском шоссе: на пересечениях трассы и с улицами Ленина и Босова в Истре, с улицами Гурьянова и Гражданской в Дедовске, с улицей Ленина в Снегирях. Также улучшилась ситуация на дороге Волоколамское шоссе — Первомайский.
«В Истре время проезда на шести перекрестках сократилось вдвое раза благодаря устройству дополнительных полос. На данный момент благодаря проведенным работам дорожно-транспортная ситуация улучшилась для 25 тысяч жителей городского округа», — рассказал Алексей Гержик.
Три перекрестка разгрузили в Можайске. Там появились дополнительные полосыПодробнее
Работы провели по программе «Быстрые решения». Их выполнили на 26 перекрестках в 12 муниципалитетах Подмосковья. Участки выбрали по результатам обследований и предложений жителей региона.