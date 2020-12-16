Дороги, тарифы и транспорт. Как улучшат инфраструктуру Подмосковья в начале 2021 года

Совещание посвятили сфере городского хозяйства Подмосковья. Андрей Воробьев поручил чиновникам выполнить все задачи, связанные с беспокойствами жителей по поводу дорог, тарифов ЖКХ и других направлений. Вопросы потребуется решить уже к концу января.

Например, в Дубне старые автобусы заменят новыми, чтобы избежать поломок. Там же введут двухсменный режим работы на городских маршрутах.

Это сделают для того, чтобы жители могли удобнее и быстрее добираться до мест назначения. Кроме того, в округе планируют улучшить освещение и украсить местные ярмарки.

Во дворах Озер начнут чаще убираться и займутся разработкой детской игровой инфраструктуры. Вместе с тем жителей научат пользоваться «Умной платежкой», ведь многие жалуются, что документы доходят до них порой слишком поздно.

В Электростали особое внимание обратят на благоустройство округа. Там отремонтируют дворы, подъезды и сквер вблизи Дома культуры имени Карла Маркса.

По поручению Андрея Ворбьева большинство нововведений в регионе начнутся с приходом января 2021 года.