Снег чистоте не помеха. Как убирают дворы и дороги в Подмосковье

Ночью 3 декабря в московском регионе выпал снег. В одном только Подмосковье коммунальные службы расчистили около 11 тысяч километров дорог. И это только начало зимнего сезона. Как область подготовилась к холодам, расскажет «360».

В Подмосковье порядка 40 тысяч километров муниципальных и региональных дорог. И задача региона — сделать так, чтобы снегопад никак не помешал жителям. Для этого в распоряжении дорожных служб находится 4,2 тысячи единиц техники. А чтобы машины работали бесперебойно, провели их проверку.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Также в Центре управления регионом (ЦУР) сформировали ежегодный штаб. Он приступил к работе 29 октября. Задачи штаба: контроль уборки муниципальных, региональных и федеральных дорог, наблюдение за подготовкой подъездных дорог к местам массового притяжения жителей (например, храмы, торговые центры), обработка обращений жителей на портале «Добродел».

Приложение для коммунальщиков заработало в Подмосковье Подробнее

Кстати, уборка осадков проводится по регламенту. В приоритете вылетные магистрали, дороги для обеспечения работы экстренных служб, остановки, подъезды к аэропортам, больницам, магазинам, школам.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

А что во дворах?

Не забывают в Московской области и об уборке дворов, площадок, скверов, тротуаров. Для более качественной работы внедряют мобильное приложение для сотрудников коммунальных служб. Это инструмент, с помощью которого можно в оперативном режиме следить за состоянием придомовых территорий, дорог, тротуаров, понимать, где необходимо увеличить количество дворников, составлять оптимальный график уборки. Используют сервис уже большинство муниципалитетов. В лидерах по применению новинки Шаховская, Серебряные Пруды и Черноголовка.

Дворовые территории тоже убирают по регламенту. Он включает в себя подметание, зачистку ледяных накатов, обработку дорог противогололедными материалами, вывоз снега. На все про все — от двух до пяти часов.

Источник фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Особое внимание уделяют детским площадкам. Например, при их уборке не допускается использование металлических инструментов, применение механизированной техники. Также у коммунальщиков стоит задача — не допустить образования наледи и складирования снега.

Источник фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

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В прошлом зимнем сезоне жители жаловались на портале «Добродел» на уборку внутридворовых проездов, тротуаров, площадей. Больше всего вопросов поступало из Балашихи, Домодедова, Лобни. Чтобы жалоб стало меньше, необходимо увеличить количество дворников, закупить средства малой механизации. Также в этом вопросе поможет новое приложение для коммунальщиков.

3 декабря, в первый день снегопада, на уборку дворов вышли 9,8 тысячи уборщиков, 614 единиц техники. А чтобы не было скользко, используют противогололедные материалы. Ежедневно коммунальным службам Московской области предстоит убирать больше 14 тысяч дворов.