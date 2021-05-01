Как цифровизация изменила строительную отрасль Подмосковья

Цифровую трансформацию управления пространством обсудили в рамках форума «Человек. Государство. Технологии» в МИА «Россия Сегодня». Зампредседателя Мособлархитектуры Василий Баландин рассказал о цифровизации процессов в градостроительном блоке, управлении данными и цифровых инструментах, которые внедряют в Подмосковье.

Как уточнил Баландин, цифровизация градостроительного блока активно ведется в Подмосковье с 2016 года. Она основана на трех информсистемах — обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) Московской области, Региональной географической информсистеме (РГИС) и системе управления градостроительной деятельностью Министерства жилищной политики региона. Все они интегрированы в единую цифровую платформу.

«Внедрение информационных систем нашло свое применение и в других смежных отраслях. Так, на базе РГИС удалось провести работу по выявлению объектов капитального строительства, не вовлеченных в налоговый оборот, перевести в цифру управленческие решения в сфере государственного строительного надзора, в том числе организовать онлайн-мониторинг строящихся объектов, составить тепловую карту по жалобам жителей для оперативного поиска точек напряжения, и, наверное, самое прорывное — внедрить нейронную сеть в процесс актуализации картографических данных», — добавил Василий Баландин.

Зампредседателя Мособлархитектуры уточнил, что вся нагрузка в размещении данных и аналитике сосредоточена на серверах, операторы для работы используют простой интернет-браузер, что позволяет оперативно наполнять систему, анализировать данные и работать в онлайн-формате из любой точки, используя компьютер или планшет.

Наполнение информационных систем Московской области достаточно обширно — создано порядка 2000 слоев, картографическая основа содержит более 6 миллионов оцифрованных объектов капитального строительства. Кроме того, в системе содержатся практически все документы, регулирующие граддеятельность региона Василий Баландин зампредседателя Мособлархитектуры

Важными данными для развития строительной отрасли и принятия управленческих решений являются сведения о земельных участках. Правительство Подмосковья заключило соглашение с Росреестром, по которому обеспечивается оперативное получение официальных выписок из ЕГРН для дальнейшего оказания госуслуг.

Наглядным примером эффективности работы информационной системы является градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Так, до начала цифровизации процесса выдачи ГПЗУ в 2015 году было подготовлено 2 тысячи градпланов, по результатам 2020 года показатель вырос до 27,5 тысячи, что почти в 14 раз больше.

Всего градостроительный блок Московской области включает 33 услуги, из них 10 региональных, 6 муниципальных и 17 услуг предоставляется федеральными органами. 14 из них уже доступны на портале госуслуг Подмосковья, еще 3 планируется реализовать до конца 2021 года.