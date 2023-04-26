26 апреля 2023, 10:18
Вновь встать на ноги. Как центр протезирования из Сколково помогает бойцам СВО
Центр протезирования из Сколково помог еще двум бойцам СВО встать на ноги
Центр протезирования «Салют Орто» в Сколково изготовил протезы уже для 50 бойцов СВО. Сначала компания специализировалась на помощи людям, которые потеряли конечности из-за болезней, но в условиях спецоперации было принято решение частично переквалифицироваться.
Михаил и Владислав из Донецка и Луганска получили травмы во время выполнения боевых задач в зоне СВО и лишились ноги. Они смогут вернуться к обычной жизни благодаря современным протезам, которые изготовили в Сколково.
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По словам Михаила, в больнице ему порекомендовали ампутировать нижнюю часть голени. Врачи сказали, что перемещаться с протезом будет удобнее, чем с поврежденной ногой.
Изготовителя протезов было непросто найти, однако в этом ребятам помогла Московская область. Центр протезирования «Салют Орто» разработал для них механические конечности.
Для последней примерки мужчины прибыли в Сколково. Подробности смотрите в репортаже «360».
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