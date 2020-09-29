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    29 сентября 2020, 16:05

    Как тепло поступает в квартиру? Расскажем на примере котельной в Домодедове

    Алена Собкалова, Людмила Александрова

    Как работает система отопления и что находится в котельной? На сколько градусов нагревают воду в трубах в зависимости от погодных условий, расскажет телеканал «360» на примере Домодедова.
    Как тепло поступает в квартиру? Расскажем на примере котельной в Домодедове

    Одна котельная обеспечивает тепло в десятках домов. Внутри котельной находится механизм, в котором все взаимосвязано. Каждая труба, каждый тумблер отвечают за тепло в сотнях квартир.

    Холодная вода через фильтры по трубам подается в накопительный бак под давлением. Оно составляет не меньше трех килограммов, иначе котел не разожжется.

    Котлы работают круглый год. Один котел работает в летнее время постоянно, а два запускаются уже в зимнее. За 15 минут вода в трубах нагревается до 60 градусов и выше — это то, что нужно для нынешней уличной температуры. Когда на улице будет ноль градусов, трубы разогреются до 85. В -10 — до 90 градусов.

    Как тепло поступает в квартиру? Расскажем на примере котельной в Домодедове | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В современных домах уровень тепла в квартирах регулируется в зависимости от погодных условий. В подвалах установлена своего рода сосудистая система, соединяющая все квартиры. Это индивидуальный тепловой пункт.

    Подробности — в сюжете канала «360».

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