Как технологии Роскосмоса могут использовать в архиве Подмосковья

Современные архивы Московской области совсем не похожи на места с кучей пыльных полок. Это технологичные помещения, которые оборудованы всем необходимым для комфорта сотрудников и посетителей, а также безопасного хранения документов. Для их оснащения даже используют технологии, которые разрабатывает Роскосмос.

Об этом в интервью «360» рассказала начальник Главного архивного управления Московской области Людмила Кондратова. Она отметила, что сейчас — эпоха цифровой информации, которую многие называют четвертой промышленной революцией.

«Каждая организация, в том числе архив, должны меняться с изменением окружающей среды. Мы, также как все другие, должны внедрять новые технологии, должны менять принципы взаимодействия с гражданами и представителями бизнеса, внедрять какие-то новые, нетрадиционные управленческие решения», — отметил она.

Кондратова подчеркнула, что типичный государственный или муниципальный архив Подмосковья сегодня совсем не похож на стереотипный пыльный зал. Это комплекс зданий или помещений — в зависимости от размеров архива — который прежде всего включает в себя архивохранилище. Оно оборудовано современными мобильными (в некоторых случаях сенсорными) стеллажами. С их помощью получается экономить до 50% полезной площади.

«Все архивные документы хранятся в специальных архивных коробах из бескислотного картона, помещение оборудовано сплит-системами. Совсем недавно мы получили предложение от одного из российских предприятий, которые находятся в ведении Роскосмоса. Они разработали свою отечественную сплит-систему, интеллектуальные датчики для контроля температурно-влажностного режима. И предлагают нам», — пояснила она.

Кондратова отметила, что идеальная температура зависит от того, что именно хранится в архиве. Например, если речь идет о бумажных документах, то идеальная температура составит +17…+19 градусов. При этом за здоровье сотрудников переживать не нужно — они не находятся в этих помещениях.

«Сотрудники сидят отдельно от документов. Все хранилища оборудованы автоматическими системами пожаротушения, системами сигнализации, охраны. Сегодня архив — это такое место, которое никак нельзя связать с пыльными полками. Все пользователи, которые приходят в архив, работают с компьютерами, в читальных залах. Если архивы уже перевели какие-то документы в электронную форму, то пользователям предоставляют доступ именно к оцифрованым образам», — подчеркнула собеседница.

Она добавила, что в скором времени появится еще одно важное нововведение.

«В ближайшее время в читальном зале Центрального государственного архива будет открыто удаленное автоматизированное рабочее место, с которого можно получить доступ к электронным ресурсам президентской библиотеки имени Ельцина в Питере», — уточнила Кондратова.