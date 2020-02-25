Она сказала «да»! Как татуировка помогла фотографу из Новой Зеландии завоевать сердце жительницы Подмосковья

Фотограф из Новой Зеландии Энтони Хансен познакомился с жительницей Солнечногорска Еленой и сразу понял, что она должна стать его женой. Он ждал согласия своей возлюбленной целых два года. А помочь сердцам соединиться помогла татуировка.

Источник фото: телеканал «360»

С Еленой Энтони познакомился через мобильное приложение. Влюбившись, приехал в Солнечногорск и призвал на помощь древние традиции — решил набить себе орнамент в стиле индейцев маори — коренного народа Новой Зеландии. Но для тату-мастера Марии Волошиной, к которой обратился фотограф, это просто красивые картинки.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне достаточно того, что он сам в это слишком сильно верит, и я несу ответственность только за то, чтобы качественно это передать», — сказала Мария.

Источник фото: телеканал «360»

Энтони устроил фотосессию для своей девушки рядом с замерзшим озером Сенеж. Зима новозеландца вдохновляет, а его будущую супругу вдохновляют его татуировки. Девушка тоже верит в силу орнамента маори, даже носит на шее амулет древней цивилизации. Но заветное «да» Энтони получил за личные качества: уверенность и смелость.

«Чтобы ко мне подойти, нужно быть очень уверенным человеком. Татуировки помогли закрепить его намерения, потому что каждая татуировка, которая есть у него, так или иначе связана со мной, с нашей жизнью уже. Татуировки — это о нас», — сказала Елена.

Источник фото: телеканал «360»

Психологи с мнением Елены полностью согласны. Специалисты считают, что сам по себе рисунок ничего не значит, но может подтолкнуть своего владельца к активным действиям.

«Никто не отменяет волю, никто не отменяет дисциплину, порядок. Если все это присутствует, то, я думаю, тату может сильно подкрепить этот процесс», — отметила психолог Алена Мартемьянова.

Источник фото: телеканал «360»

В случае Энтони все сработало как надо. Пара уже строит планы, где провести свадебную церемонию. Энтони уже успел сделать фото на месте будущего торжества — это маленькая пещера на берегу Средиземного моря.

Источник фото: телеканал «360»

Эту локацию ребята выбрали потому, что оба любят природу и уединение. А фотограф уже думает о следующей татуировке. По его задумке, новый символ на руке должен помочь ему совершить кругосветное путешествие, уже вместе с женой.