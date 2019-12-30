    30 декабря 2019, 04:35

    Сам себе Дед Мороз. Как стать зимним волшебником и не испортить праздник?

    Алена Сырбу, Илья Журавлев

    Каждый пятый житель Балашихи для поздравления детей в новогоднюю ночь позовет Деда Мороза и Снегурочку. Это результаты опроса в соцсетях. При этом большинство либо нарядятся сами, либо позовут друзей. Как это сделать грамотно и профессионально, узнал корреспондент «360».
    Сам себе Дед Мороз. Как стать зимним волшебником и не испортить праздник?

    Руслан и Алена — профессиональные актеры. Работают на новогодних поздравлениях уже более десяти лет. У них и грим, и дорогие костюмы, и продуманная программа.

    Сам себе Дед Мороз. Как стать зимним волшебником и не испортить праздник? | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Здесь, прежде всего, должна быть вера в то, что ты — действительно Дед Мороз. Если папа выходит и подхихикивает, то дети сразу понимают, что это папа», — отметила Алена.

    Сам себе Дед Мороз. Как стать зимним волшебником и не испортить праздник? | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Кроме хороших актерских данных, нужен костюм. Самый простой обойдется в 1-2 тысячи рублей. Подороже можно купить уже серьезную шубу с вышивкой. Но это долгосрочная инвестиция: хватит на несколько лет.

    Сам себе Дед Мороз. Как стать зимним волшебником и не испортить праздник? | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Огромную роль в успехе поздравления играет Снегурочка. Она и поможет, и шубу поправит, и итоги конкурсов подведет. Чтобы удержать внимание детей, нужно сразу предложить им активные развлечения. Например, хоровод вокруг елки. И исполнение всеми любимых песен про елку.

    После конкурсов и игр можно перейти и к вручению подарков. Но перед этим нужно узнать каждого ребенка поближе. Взамен дети могут спеть Деду Морозу песню, рассказать новогоднее стихотворение или разыграть сценку.

    Сам себе Дед Мороз. Как стать зимним волшебником и не испортить праздник? | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    А самое главное, верьте в себя, не бойтесь быть волшебниками и поздравляйте детей! С наступающим Новым годом!