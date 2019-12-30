Сам себе Дед Мороз. Как стать зимним волшебником и не испортить праздник?

Каждый пятый житель Балашихи для поздравления детей в новогоднюю ночь позовет Деда Мороза и Снегурочку. Это результаты опроса в соцсетях. При этом большинство либо нарядятся сами, либо позовут друзей. Как это сделать грамотно и профессионально, узнал корреспондент «360».

Руслан и Алена — профессиональные актеры. Работают на новогодних поздравлениях уже более десяти лет. У них и грим, и дорогие костюмы, и продуманная программа.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь, прежде всего, должна быть вера в то, что ты — действительно Дед Мороз. Если папа выходит и подхихикивает, то дети сразу понимают, что это папа», — отметила Алена.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме хороших актерских данных, нужен костюм. Самый простой обойдется в 1-2 тысячи рублей. Подороже можно купить уже серьезную шубу с вышивкой. Но это долгосрочная инвестиция: хватит на несколько лет.

Источник фото: телеканал «360»

Огромную роль в успехе поздравления играет Снегурочка. Она и поможет, и шубу поправит, и итоги конкурсов подведет. Чтобы удержать внимание детей, нужно сразу предложить им активные развлечения. Например, хоровод вокруг елки. И исполнение всеми любимых песен про елку.

После конкурсов и игр можно перейти и к вручению подарков. Но перед этим нужно узнать каждого ребенка поближе. Взамен дети могут спеть Деду Морозу песню, рассказать новогоднее стихотворение или разыграть сценку.

Источник фото: телеканал «360»

А самое главное, верьте в себя, не бойтесь быть волшебниками и поздравляйте детей! С наступающим Новым годом!