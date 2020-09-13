Как стать казаком? Тонкости рассказали в Подмосковье

В Подмосковье прошел крупный фестиваль казаков, куда съехались около тысячи представителей движения со всей страны. Там махали шашками и катались на лошадях, но самым интересным оказался обряд посвящения. Стать казаком, оказывается, не так-то просто. Как это сделать? Узнали.

Все происходит под музыку из «Неуловимых мстителей». В данном случае — «мстят» в основном из луков и шашками. А дальше началась джигитовка — акробатика на скаку. В казачьих семьях детей учили езде едва ли не с рождения. И у этой традиции есть продолжатели.

Некоторые гости фестиваля признаются, что посвятили в казаки своих детей, когда им было еще три года. Малышей сажают на коней, дают в руки шашку — и вот они уже серьезные мужчины. В ритуале задействованы атаман, батюшка, хлеб да соль — в общем, все по канонам. Отцы же стоят в стороне.

Трюки с шашкой, которые исполняют казаки, называются фланкировкой. Для того чтобы делать это филигранно, профессионалы проходят сотни тренировок — с шашкой и без.

Можно ли сходу стать казаком? Не все так просто! Захотите вы, а получится только у внука.

Мы называем „верстанные“ казаки. То есть становятся полноценными казаками только их внуки, которые в будущем имеют право занимать должности в казачестве. Для этого нужно жить в казачьй семье, соблюдать казачьи традиции Николай Суняев атаман Ярославской области.

Какие-никакие, ходы все-таки есть. Это у ярославских казаков вступление такое долгое. В Подмосковье есть пути покороче. Но там тоже не так все просто.

«В соответствии с Конституцией, любой гражданин может вступить в казачье общество. Но чтобы казаком стать — это нужно заслужить своими поступками», — объяснил первый заместитель атамана Московской области Владимир Игнатьев.

Вступать в казаки или нет — решать вам. Сам же фестиваль назывался «Казаки.ру», и он объединил представителей движения из 17 городских округов Подмосковья, Москвы, Петербурга, Казани и Ярославле. А под конец тут даже свадьбу сыграли. В общем, хотите к казакам — приезжайте к ним в Раменское.